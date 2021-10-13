Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 13.10.2021 - 12:33
Hollanda Balabanı Mark Rutte, karışıklığa son noktayı koymak için herhangi bir kral veya kraliçenin aynı cinsiyetten biriyle evlenebileceğini açıkça belirtti.
Bununla birlikte, Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia, Aralık ayında 18 yaşına girecek. Rutte, prensesin cinsel yönelimi hakkında bilgi sahibi olmadığını, ancak bir sonraki kraliçenin bir kadınla evlenebileceğini söyledi.
Rutte, parlamentoda kendi partisinin yazılı sorusuna verdiği yanıtta, "Kabine, hükümdarın ya da tahtın varisinin aynı cinsiyetten bir kişiyle evlenmek isterse tahttan çekilmesini gerekli görmüyor" dedi.
Diğer taraftan Kral Willem-Alexander'ın en büyük çocuğu olan Prenses Amalia'nın geleceği, yaz boyunca aynı cinsiyetten bir partnerle evlenmeyi seçerse neler olabileceği konusunu gündeme getiren bir kitapla ülkenin gündeminde yer aldı.
Kitap, prensesin kişisel hayatı hakkında bir bilgi içermemesine rağmen büyük bir tartışmaya yol açtı. Bununla birlikte Amalia'nın gelecek yıl üniversiteye gitmesi bekleniyor ve öğrenciyken hak ettiği kraliyet gelirini reddetti.
Öte yandan, kabine eşcinsel evliliğin mümkün olduğunu açıkça belirtse de, evlat edinme veya sperm bağışçısı yoluyla kraliyet evliliğinden doğan çocukların ardıllığına ne olacağı bilinmiyor.
Rutte, "Bu durum korkunç derecede karmaşık. Hollanda anayasası, kral veya kraliçenin yerine yalnızca kan yoluyla tanınan bir varisin geçebileceğini belirtir” dedi.