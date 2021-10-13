Kraliyet Ailesi'nin üyeleri evlilik yapabilecekler

Son 10 yıldır evliliğin yasal olduğu 'da Başbakan Mark Rutte Kraliyet Ailesi'nin de bu imkandan yararlanabileceğini açıkladı. Ancak, tahtın kan bağıyla tanınan bir varisi olması gerektiğinden durum hala açıklığa kavuşmuş değil. Eşcinsel evlilikte edinilen çocukların varis olup olamayacağını şu an için bilinmiyor.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP 13.10.2021 - 12:33

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 1

'da evlilik 2001'den beri yasal bir şekilde yapılabiliyor. Ancak, tahtın bir varisi olması gerektiği düşünüldüğünden bu kuralın Kraliyet Ailesi için geçerli olacağı düşünülmüyordu.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 2

Balabanı Mark Rutte, karışıklığa son noktayı koymak için herhangi bir kral veya kraliçenin aynı cinsiyetten biriyle evlenebileceğini açıkça belirtti.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 3

Bununla birlikte, tahtının varisi Prenses Amalia,  Aralık ayında 18 yaşına girecek. Rutte, prensesin cinsel yönelimi hakkında bilgi sahibi olmadığını, ancak bir sonraki kraliçenin bir kadınla evlenebileceğini söyledi.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 4

Rutte, parlamentoda kendi partisinin yazılı sorusuna verdiği yanıtta, "Kabine, hükümdarın ya da tahtın varisinin aynı cinsiyetten bir kişiyle evlenmek isterse  tahttan çekilmesini gerekli görmüyor" dedi.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 5

Diğer taraftan Kral Willem-Alexander'ın en büyük çocuğu olan Prenses Amalia'nın geleceği, yaz boyunca aynı cinsiyetten bir partnerle evlenmeyi seçerse neler olabileceği konusunu gündeme getiren bir kitapla ülkenin gündeminde yer aldı.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 6

Kitap, prensesin kişisel hayatı hakkında bir bilgi içermemesine rağmen büyük bir tartışmaya yol açtı. Bununla birlikte Amalia'nın gelecek yıl üniversiteye gitmesi bekleniyor ve öğrenciyken hak ettiği kraliyet gelirini reddetti.

Hollanda Kraliyet Ailesi'nin üyeleri eşcinsel evlilik yapabilecekler - 7

Öte yandan, kabine evliliğin mümkün olduğunu açıkça belirtse de, evlat edinme veya sperm bağışçısı yoluyla  kraliyet evliliğinden doğan çocukların ardıllığına ne olacağı bilinmiyor.

Rutte, "Bu durum korkunç derecede karmaşık. anayasası, kral veya kraliçenin yerine yalnızca kan yoluyla tanınan bir varisin geçebileceğini belirtir” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER