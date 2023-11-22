Hollanda sandık başına gitti | Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir
Hollanda, parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimin sonucu, Mark Rutte'den boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek. Ülkenin, 10 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir başbakanı olacak. Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz, Rutte'nin ardından Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin lideri oldu. Seçilirse, Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak.
Hollanda parlamento seçimleri için sandık başında. Seçimin sonucu, Mark Rutte'den boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek. Ülkenin, 10 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir başbakanı olacak.