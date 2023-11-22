Hollanda sandık başına gitti | Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

18 Haziran 1977’de Ankara’da doğan Dilan Yeşilgöz, Dersim kökenli. Babası 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli sendikacı Yücel Yeşilgöz.



Darbeden sonra baba Yeşilgöz, Hollanda’ya sığınma talebinde bulundu. Daha sonra Dilan Yeşilgöz, annesi ve kız kardeşiyle birlikte tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına, oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gitti.



Dilan Yeşilgöz siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başladı. 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi.



25 Mayıs 2021’de Hollanda’da Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.



Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.