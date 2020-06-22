Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi

Hollanda’da yüzlerce kişi bir araya gelerek, korona virüs kısıtlamalarını protesto etti.

İHA 22.06.2020 - 05:51

Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 1
Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Malieveld bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi hükümetin corona virüs salgını ile mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları protesto etti.
Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 2
Göstericiler, uygulanan tedbirler nedeni ile özgürlüklerinin kısıtlandığını dile getirirken, sosyal mesafe kuralının insanın doğasına ters olduğunu savundular.
Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 3
Tüm uyarılara rağmen protestoya devam eden göstericilere polis sert müdahale etti.
Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 4
TOMA ve atlı polislerin müdahalesi sonrası yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölgeyi terk etmeyen tüm protestocuların gözaltına alındığını duyururken, kaç kişinin gözaltına alındığını açıklamadı.
Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 5
Öte yandan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasa tasarısı, çok sayıda kısıtlama içerdiği ve anayasanın hükümete verdiği yetkiyi aştığı gerekçesi ile askıya alınmıştı.
Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 6
Hollanda’da corona kısıtlamaları protesto edildi - 7

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