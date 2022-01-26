Hollanda'da Covid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri sona erdi

Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers de sıkı Covid-19 önlemleri ile uzun süre yaşamanın hayatı sınırlandırdığını hem sağlığa hem de topluma zarar verdiğini dile getirdi.

Açıklanan önlemlere göre, bu zamana kadar açık olan temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın, eczane, benzin istasyonu, kütüphane, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmecilerin yanı sıra restoran, kafeterya, sinema, müze, tiyatro, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de açık olacak.