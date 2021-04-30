Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı

Diğer taraftan Keukenhof, salgından önceki yıllarda çoğu yurt dışından olmak üzere yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Pek çok mekan gibi, pandemi sürecinde park da çevrimiçi platformlar ve televizyon programları aracılığıyla bir miktar gelir ve ilgi sağlamaya çalışıyor.