Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 30.04.2021 - 15:47
Hollanda hükümeti bu yıl corona virüs kısıtlamaları kapsamında, sadece negatif corona virüs testi bulunan maksimum 5 bin ziyaretçinin Amsterdam ve Lahey arasında yer alan dünyaca ünlü Keukenhof Çiçek Bahçesi’ni ziyaret edebileceğini açıkladı.
Bahçenin genel müdürü Bart Siemerink, "Keukenhof, Mart ayı sonundan Mayıs ortasına kadar yılda sadece 8 hafta açık. Ülkenin mevcut kısıtlama rejimi göz önüne alındığında, en iyi ihtimalle parkın Mayıs ortasından itibaren açılmasına izin verileceğini düşünüyorum. Ancak bu tarihte laleler çoğunlukla gitmiş olacak ve çok fazla ziyaretçinin geleceğini düşünmüyorum" dedi.
Diğer taraftan Keukenhof, salgından önceki yıllarda çoğu yurt dışından olmak üzere yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Pek çok mekan gibi, pandemi sürecinde park da çevrimiçi platformlar ve televizyon programları aracılığıyla bir miktar gelir ve ilgi sağlamaya çalışıyor.
Bununla birlikte Hollanda hükümeti, yüksek enfeksiyon ve hastaneye yatma oranlarına rağmen, 28 Nisan'da aylar sonra ilk kez ülkedeki karantina tedbirlerini biraz hafifletti.
Bu kapsamda, restoranların açık havada sınırlı sayıda kişiye servis yapmasına izin verilirken ülkedeki hayvanat bahçeleri ve Keukenhof gibi parklar ziyaretçilere açılmadı.