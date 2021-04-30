Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı

Corona virüs karantinaylarıyla geçen kasvetli kış aylarının ardından Hollanda’da ilkbaharın habercisi olan milyonlarca lale rengarenk çiçek açarak halkın umutlarını tazeliyor. Lahey kentinin yakınlarındaki, dünyaca ünlü Keukenhof Çiçek Bahçesi’nde 7 milyonu aşkın lale, sümbül, nergis ve diğer bitkilerden oluşan çiçekler göz kamaştırıcı bir şekilde açtı. Ancak, hükümet corona virüs tedbirleri kapsamında her yıl milyonlarca turisti ağırlayan parkı henüz ziyarete açmadığından bu yıl oldukça sessiz.

ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 30.04.2021 - 15:47

Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 1

Hollanda hükümeti bu yıl corona virüs kısıtlamaları kapsamında, sadece negatif corona virüs testi bulunan maksimum 5 bin ziyaretçinin Amsterdam ve Lahey arasında yer alan dünyaca ünlü Keukenhof Çiçek Bahçesi’ni ziyaret edebileceğini açıkladı. 

Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 2

BU YIL FAZLA ZİYARETÇİ GELMEYECEK

Bahçenin genel müdürü Bart Siemerink, "Keukenhof, Mart ayı sonundan Mayıs ortasına kadar yılda sadece 8 hafta açık. Ülkenin mevcut kısıtlama rejimi göz önüne alındığında, en iyi ihtimalle parkın Mayıs ortasından itibaren açılmasına izin verileceğini düşünüyorum. Ancak bu tarihte laleler çoğunlukla gitmiş olacak ve çok fazla ziyaretçinin geleceğini düşünmüyorum" dedi.

Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 3

Diğer taraftan Keukenhof, salgından önceki yıllarda çoğu yurt dışından olmak üzere yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Pek çok mekan gibi, pandemi sürecinde park da çevrimiçi platformlar ve televizyon programları aracılığıyla bir miktar gelir ve ilgi sağlamaya çalışıyor. 

Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 4

Bununla birlikte Hollanda hükümeti, yüksek enfeksiyon ve hastaneye yatma oranlarına rağmen, 28 Nisan'da aylar sonra ilk kez ülkedeki karantina tedbirlerini biraz hafifletti. 

Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 5

2022'DE GÜZEL GÜNLERE DÖNECEĞİZ

Bu kapsamda, restoranların açık havada sınırlı sayıda kişiye servis yapmasına izin verilirken  ülkedeki hayvanat bahçeleri ve Keukenhof gibi parklar ziyaretçilere açılmadı.

Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 6
Siemerink, "Elbette zor bir dönemle karşı karşıyayız. Ama hayatta kalacağız ve muhtemelen 2022'den itibarenyeniden ihtişamlı günlerimize döneceğiz” dedi.
Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 7
Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 8
Hollanda'da göz kamaştıran lale bahçeleri bu yıl "sessiz" bir şekilde çiçek açtı - 9

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