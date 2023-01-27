Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor

Hollanda'da küresel ısınma nedeniyle kış mevsiminin her yıl ortalama bir gün kısaldığı belirtildi. Hollanda Meteoroloji Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre, ülkede 30 yıllık dönemde kış mevsiminin 28 gün azaldığı kaydedildi.

Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor - 1

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), küresel ısınma sebebiyle ülkede kış mevsiminin her yıl ortalama bir gün kısaldığını açıkladı.

Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor - 2

KNMI'nın açıklamasında, ülkede 1960-1990 ile 1990-2020 yıllarında yaşanan sıcaklık değişimleri ve kış mevsiminde soğuk geçen günlerin sayısındaki azalmaya ilişkin veriler paylaşıldı.

Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor - 3

Açıklamada, 1960-1990 ile 1990-2020 yılları arasındaki yıllık bazda ortalama sıcaklıkta 1,1 santigrat derece artış görüldüğü belirtildi.

Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor - 4

Ortalama sıcaklık artışının yılın her ayında gözlendiği kaydedilen açıklamada, soğuk geçen kış günleri sayısında da azalma yaşandığı ifade edildi.

Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor - 5

Havanın 4 santigrat derecenin altına düştüğü gün sayısının 1960-1990'da ortalama 91 olduğu aktarılan açıklamada, bunun 1990-2020 döneminde 63 olduğuna işaret edildi.

Hollanda'da kış mevsimi her yıl ortalama 1 gün kısalıyor - 6

Açıklamada, 30 yıllık dönemde kış mevsiminin yaklaşık 28 gün kısalmış olmasıyla iklim değişikliği kaynaklı olarak kışların her yıl bir gün azaldığı vurgulandı.

KNMI, küresel ısınma sebebiyle kış mevsimi sıcaklık ortalamasında artışın sürmesinin beklendiğini açıklamıştı.

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