Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi

12 KADINDAN BİRİYDİ

Yargıç Jacco Snoeijer, “Binlerce Ezidi kadın ve kız çocuğu Irak ve Suriye'nin diğer bölgelerine götürüldü ve köleliğe maruz bırakıldı” dedi. Mağdur, mahkemede sadece ilk adı olan Z. ile anıldı.

33 yaşındaki Hasna A., 2022 yılında Suriye'nin kuzeyindeki bir mülteci kampından 28 çocuğuyla birlikte Hollanda'ya geri gönderilen 12 kadından biriydi.

Dönüşünden bu yana gözaltında tutulurken, çocukları da çocuk koruma hizmetleri tarafından bakıma alındı.