Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi
Lahey Bölge Mahkemesi, Hasna A. isimli kadını, Ezidi bir kadını Suriye'de köle olarak tuttuğu gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu. Hasna A.'ya 10 yıl hapis cezası verildi.
Hollanda'da mahkeme, Ezidi bir kadını Suriye'de köle olarak tuttuğu gerekçesiyle bir kadını insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu.
Kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Lahey Bölge Mahkemesi, dün Hasna A.'yı, 2015 yılında terör örgütü DAEŞ’e katılmak üzere Suriye'ye gittiği için birden fazla suçtan suçlu buldu.
O sırada 4 yaşında olan oğlunu da yanında götüren Hasna, bir DAEŞ üyesiyle evlenmiş ve kendisine hizmetçi olarak bir Yezidi kadın verilmişti.