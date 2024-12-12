Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi

Lahey Bölge Mahkemesi, Hasna A. isimli kadını, Ezidi bir kadını Suriye'de köle olarak tuttuğu gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu. Hasna A.'ya 10 yıl hapis cezası verildi.

Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi - 1

Hollanda'da mahkeme, Ezidi bir kadını Suriye'de köle olarak tuttuğu gerekçesiyle bir kadını insanlığa karşı suç işlemekten suçlu buldu.

Kadın, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lahey Bölge Mahkemesi, dün Hasna A.'yı, 2015 yılında terör örgütü DAEŞ’e katılmak üzere Suriye'ye gittiği için birden fazla suçtan suçlu buldu.

O sırada 4 yaşında olan oğlunu da yanında götüren Hasna, bir DAEŞ üyesiyle evlenmiş ve kendisine hizmetçi olarak bir Yezidi kadın verilmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi - 2

SEKS KÖLESİ YAPILDILAR

Bu dava, Irak'ın kuzeybatısında, Suriye sınırı yakınlarında yaşayan dini bir azınlık olan Yezidilere yönelik saldırılar nedeniyle Hollanda'da savcılar tarafından açılan ilk dava oldu.

Ağustos 2014'te DAEŞ, bu dini grubu ortadan kaldırmaya kararlı bir şekilde Kuzey Irak'a saldırmıştı.

DAEŞ, erkekleri ve erkek çocukları öldürdü, kadınları seks kölesi olarak sattı ya da din değiştirmeye ve militanlarla evlenmeye zorladı. Yaklaşık 300 bin kişi kaçtı.

Terör örgütü yenilgiye uğratıldıktan sonra, kaçanların yarısından azı Sincar kenti çevresindeki Ezidi merkezlerine geri döndü.

Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi - 3

12 KADINDAN BİRİYDİ

Yargıç Jacco Snoeijer, “Binlerce Ezidi kadın ve kız çocuğu Irak ve Suriye'nin diğer bölgelerine götürüldü ve köleliğe maruz bırakıldı” dedi. Mağdur, mahkemede sadece ilk adı olan Z. ile anıldı.

33 yaşındaki Hasna A., 2022 yılında Suriye'nin kuzeyindeki bir mülteci kampından 28 çocuğuyla birlikte Hollanda'ya geri gönderilen 12 kadından biriydi.

Dönüşünden bu yana gözaltında tutulurken, çocukları da çocuk koruma hizmetleri tarafından bakıma alındı.

Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi - 4

"AŞIRILIK YANLISI GÖRÜŞLER"

Hollanda hükümeti, bir mahkeme, geri gönderilmemeleri halinde haklarındaki yargılamaların gıyaplarında devam edemeyeceğine karar verene kadar kadınları eve getirmeyi reddetmişti.

Savcılık 8 yıl ceza istemişti ancak mahkeme Hasna A.'nın hala aşırılık yanlısı görüşlere sahip olması nedeniyle 10 yıl ceza verdi.

Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi - 5

GÜVENİLMEZ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Hasna A, “Kendi hayatımı yaşadım, kendi odama çekildim. Kendi yatağımı kendim yaptım ve kendi odamı kendim temizledim” dedi.

Savcılar onu ikinci bir Ezidi kadını köleleştirmekle suçlamıştı ancak hakimler bu mağdurun ifadelerinin mahkumiyet için “çok güvenilmez” olduğuna karar verdi.

Hollanda'da kölelik davası: Bir kadına 10 yıl hapis cezası verildi - 6
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