Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı

Hollanda'nın simgelerinden biri olan lale mevsimi, bu yıl da renkli bir başlangıç yaptı. Amsterdam'da her yıl düzenlenen Ulusal Lale Günü etkinliği, lale severleri bir araya getirdi. Ocak ayının üçüncü Cumartesi günü, Müze Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, ünlü "kendin topla" etkinliği ile meydanı süsleyen lalelerden kendi buketlerini oluşturdu.

Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı - 1

Hollanda'da lale mevsimi, bu yıl Amsterdam'da düzenlenen Ulusal Lale Günü etkinliğiyle coşkuyla başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı - 2

Bu yıl, etkinlik  Amsterdam'ın 750. kuruluş yıl dönümü ile de anlam kazandı.

Hollandalı lale yetiştiricileri, meydanda katılımcıların dilediği buketleri hazırlayabilmesi için 200 bin lale bıraktı.

Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı - 3

Etkinliğe katılanlar arasında, yabancı turistlerin de bulunması etkinliğin uluslararası boyutta ilgi gördüğünü gösterdi.

Katılımcılar, renkli lalelerin canlılığını ve neşesini keşfederek, kendilerini bu çiçeklerin arasında huzurlu hissettiklerini belirtti.

Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı - 4

HOLLANDA TRİZMİNE KATKISI

Lale mevsimi, Hollanda'nın ekonomisi ve turizmi için büyük bir öneme sahip. Ülkede her yıl 4 milyar lale üretilirken, bunların yarısı yurt dışına ihraç ediliyor.

Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı - 5

Lisse kentindeki Keukenhof Parkı, dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak her yıl 1.5 milyon turistin ilgisini çekiyor.

Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı - 6

32 hektarlık bir alana yayılan parkta 90'dan fazla ağaç türü de bulunuyor, ziyaretçilere eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.

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