Hollanda'da lale mevsimi coşkusu başladı
Hollanda'nın simgelerinden biri olan lale mevsimi, bu yıl da renkli bir başlangıç yaptı. Amsterdam'da her yıl düzenlenen Ulusal Lale Günü etkinliği, lale severleri bir araya getirdi. Ocak ayının üçüncü Cumartesi günü, Müze Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, ünlü "kendin topla" etkinliği ile meydanı süsleyen lalelerden kendi buketlerini oluşturdu.
Hollanda'da lale mevsimi, bu yıl Amsterdam'da düzenlenen Ulusal Lale Günü etkinliğiyle coşkuyla başladı.