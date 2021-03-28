Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Hollanda'da, Rotterdam polis teşkilatındaki polislerin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Anadolu Ajansı 28.03.2021 - 19:06

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 1
Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı'nda bulunan polis teşkilatı önünde toplanan yüzlerce gösterici, "ırkçı polislerin ihraç edilmesi" talebiyle slogan atarak, dövizler taşıdı.
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 2
BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019'da sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili, "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istendi.
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 3
Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 4

Göstericiler, Hümeyra E. için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. 

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 5

NE OLMUŞTU?

Rotterdam Designcollege'da eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 6

Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayeti dikkate alınmamıştı.

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 7

25 Mart'ta, Hollanda polisinin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı. 

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 8

Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 9

Westerbeke ayrıca, teşkilatındaki polisler adına Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür dilemişti. 

Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 10
Gerçekleştirilen protestodan kareler...
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 11
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 12
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 13
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 14
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 15
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 16
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 17
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 18
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 19
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 20
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 21
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 22
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 23
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 24
Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi - 25

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