Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Anadolu Ajansı 28.03.2021 - 19:06
Göstericiler, Hümeyra E. için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Rotterdam Designcollege'da eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayeti dikkate alınmamıştı.
25 Mart'ta, Hollanda polisinin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı.
Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.
Westerbeke ayrıca, teşkilatındaki polisler adına Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür dilemişti.