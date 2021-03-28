Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019'da sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili, "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istendi.

Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.