Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri

Corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyada ise başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede corona virüs aşısı olanlara çeşitli ödüller vaat ediliyor.

Adana’da ise bir kebapçı dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.