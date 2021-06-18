Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri

Dünyada 3 milyon 800 bini aşkın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Covid-19 pandemisini sonlandırmak için küresel bir sürü bağışıklığına ulaşılması gerekiyor. Bunun en güvenli yolu ise aşılar... Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, halklarını aşılamak için onlara çeşitli teşviklerde bulunuyor. Rusya'nın otomobil, ABD'nin milyonlarca dolar ödüllü çekiliş biletleri, Endonezya'nın canlı tavuk ve Hong Kong'un 1,5 milyon dolarlık bir daire ve son olarak Hollanda'da ringa balığı aşı merkezlerine dağıtıldı. Türkiye'de ise Adana’da bir kebapçı aşılamaya teşvik için aşı olup gelen ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Vatandaşlar duyurunun ardından aşılarını olup kebapçıya akın etti.

İHA - ntv.com.tr - NTV Haber 18.06.2021 - 09:51 | Son Güncelleme : 18.06.2021 - 10:26

Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 1

Corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dünyada ise başta Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede corona virüs aşısı olanlara çeşitli ödüller vaat ediliyor. 

Adana’da ise bir kebapçı dün başlattığı kampanya ile Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden aşı olduğunu gösteren ilk bin kişiye Adana kebap ikram edeceğini duyurdu. Bugün akşama kadar sürecek olan kampanyaya şu ana kadar yaklaşık 700 kişi aşısını olup kebap yemek için geldi.

Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 2
Aşıyla birlikte eski günlere döneceklerine inandıklarını söyleyen kebapçı Uğur Aydın, "Aşı çalışmasına her kesim destek veriyor. Herkesin aşı olmasını, bir an önce eski günlerimize kavuşmamızı istiyorum" dedi.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 3
İkinci doz aşısını olup kebap yemeye gelen Abdurrahman Karaikiz, "Aşı olmaya teşvik amaçlı çok güzel bir uygulama olmuş. İkinci dozumu yaptırdım. Geldim ben de kebabımı yiyorum. Bence bu uygulamanın üzerine tüm Adana aşıyı yaptırır" diye konuştu.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 4
Endonezya'da aşı olmaya teşvik için ilginç bir yöntem uygulanıyor.

Batı Java Eyaleti'nin Cipanas bölgesinde sağlık çalışanları önceden haber vermeden kapı kapı dolaşıyor.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 5
Halka aşı konusunda bilgi veriyor. Aşı olan yaşlılar canlı tavukla ödüllendiriliyor.

Yerel yetkililer özellikle yaşlıların korkuları nedeniyle aşı olmadıklarını söylüyor
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 6
Sağlık çalışanı, "Yaşlılar çeşitli nedenlerden dolayı aşı olmak istemiyor. Bazıları aşı olmak istediğini söyleyip gelmiyor bazılarıysa korkuyor. O yüzden onları ziyaret ediyoruz ve aşı olmak isteyenlere tavuk vererek minnettarlığımızı gösteriyoruz" dedi.

Yetkililer bölgede Temmuz ayı sonuna kadar 60 bin kişinin tamamen aşılanmasını hedefliyor.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 7
270 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin şu ana kadar yalnızca yüzde 5'i aşı oldu.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 927 bini, can kaybı ise 53 bini geride bıraktı
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 8

TAYLAND'DA İNEK ÇEKİLİŞİ

Benzer bir yöntem Tayland'da da uygulanıyor

Mae Chaem ilçesinde aşı olanlar ücretsiz olarak inek kazanmak için çekilişe girme hakkı elde ediyor

Bu sayede aşı olmak istemeyen kişilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 9
Şu ana kadar her biri yaklaşık 320 dolar değerinde olan toplamda 27 inek dağıtıldı.

Yetkililer, yerel halkın çoğu sığır yetiştiricisi olduğu için bağış kampanyasının aşılama süreci tamamlanana kadar devam edeceğini söyledi.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 10

RUSYA'DA YUMURTADAN SONRA PİYANGO

Nisan ayında Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta yönetim, vatandaşları Covid-19’a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıklamıştı. 

Ülkede son olarak yeni bir teşvik başlatıldı. 

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı başlatılan aşılama kampanyasında araba hediye edileceği bildirildi.

Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 11

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiğini hatırlattı.

Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." dedi.

Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 12

NEW YORK'TA PİYANGO BİLETİ

Aşılama hızının yavaşladığını söyleyen Vali Andrew Cuomo, New York’ta  son 14 gün içinde günde ortalama 123 bin 806 doz aşı yapıldığını ifade etti. Ancak, günlük doz ortalaması 216 bin 40 olduğu 12 Nisan’dan bu yana günlük aşılama oranı yüzde 43 düştü.

New York, 20 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ünü, ulusal ortalama olan yüzde 37,8'in üzerine çıkarak tamamen aşıladı.

Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 13
Cuomo, "Kararsızsanız veya aşı yaptırma konusunda şüpheleriniz varsa, şimdi ek bir ikramiyeniz var. Bu şansı kaçırmayın" dedi. 

Bununla birlikte, "Vax and Scratch" pilot programının bir parçası olarak, 24-28 Mayıs tarihleri ​​arasında eyaletteki 10 toplu aşılama bölgesinden birinde aşı olanlar büyük ödülün 5 milyon dolar (42 milyon lira) olduğu Mega Multiplier Piyangosu için bir kazı kazan bileti alacak.
Hollanda'da ringa balığı, Adana'da kebap: Ülkelerin ilginç aşı teşvikleri - 14

HOLLANDA'DA RİNGA BALIĞI

Daha önce yapılan anketlerde, Hollanda'da halkın yüzde 80'inin aşı olmak istediği görüldü. Ancak, hükümet geri kalan yüzde 20'nin işini şansa bırakmasını istemiyor.

Bu nedenle, ülkede her yıl 75 milyon adet tüketilen ve geleneksel bir lezzet olan  “Hollandse nieuwe “ yani Hollanda ringa balığı, aşı merkezlerindeki yerini almaya başladı. 

Bu kapsamda aşı olanlara, istedikleri miktarda ringa balığı ikram ediliyor. 

Diğer taraftan, 17 milyonluk nüfuslu ülkede şimdiye kadar popülasyonun yüzde 49'u en az bir doz, yüzde 26'sı ise en az iki doz aşı oldu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER