Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu

Hollanda'da yarı yasal “kahve dükkanlarında” satılan kenevirle ilgili bir araştırma sırasında kurşun, böcek ilaçları ve zararlı bakterilere rastlandı. Analitik kimyager ve araştırmacı Pieter Oomen, "Esrar bir uyuşturucudur. Sağlığınızla ilgili herhangi bir risk almak istemiyorsanız, uyuşturucu kullanmayın” dedi.

Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu - 1

Hollanda'da yarı yasal “kahve dükkanlarında” satılan esrarla ilgili bir araştırma sırasında bulunan kirleticiler arasında kurşun, böcek ilaçları ve potansiyel olarak zararlı bakteriler de yer aldı.

Tipik kirliliğin “temel” seviyesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma, Hollanda Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Enstitüsü (Trimbos Enstitüsü) tarafından yürütüldü.

Araştırma, nisan ayında başlayacak ve 10 belediyedeki dükkanların lisanslı yetiştiriciler tarafından üretilen ve kirletici maddelere ilişkin sınırlamalara tabi olan esrar satacağı bir denemeyi bilgilendirmek için kullanılacak.

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Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu - 2

Düzenlenmiş kenevir denemesi, suç döngüsünü ortadan kaldırmayı ve kontaminasyonu azaltmayı amaçlıyor.

On yetiştirici cezai kontrollerden geçti ve denemeye katılan kahve dükkanlarına kenevir tedarik etmek için lisans alacak; dördü şu anda tedarik etmeye hazır.

Yetiştirdikleri ürünler ağır metaller, mikroorganizmalar, böcek ilaçları ve mantarların ürettiği zararlı aflatoksinler gibi kirletici maddeler açısından limitleri aşmadığından emin olmak için test edilecek.

Araştırmada, potansiyel olarak zararlı Staphylococcus aureus bakterileri, kenevirin yetiştirilmesi, kesilmesi, paketlenmesi veya satılmasının herhangi bir aşamasında yetersiz hijyen seviyelerinin bir göstergesiydi.

Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu - 3

Hollanda uyuşturucu piyasasında analitik kimyager ve araştırmacı olan Pieter Oomen, “Evet, kenevirde kirletici maddeler var. Çok sayıda pestisit, çok sayıda mikrobiyolojik kontaminasyon örneği ve kurşun içeren bir örnek bulduk.”

Her ne kadar turistler esrarın tamamen yasal olduğu izlenimiyle Hollanda'ya akın etse de 1976'dan bu yana uygulanan tolerans politikası, esrar ve marihuana satışına düzenlenmiş “kahve dükkanlarında” izin verildiği anlamına geliyor.

Ancak beş bitkiden fazlasını yetiştirmek yasadışı olduğundan, dükkanlar yasadışı tedarikçilerden satın almak zorunda kalmakta ve bu da suça teşvik endişelerine yol açmaktadır.

Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu - 4

Oomen, “Bulduğumuz mikrobiyolojik kirleticilerden herhangi birini yorumlamak zor, çünkü etki büyük ölçüde esrar tüketen kişinin bağışıklık sistemine bağlı” dedi.

Oomen, şunları ekledi: “Bulduğumuz kirletici maddelerin, sadece esrarın kendisini kullanan birinin halihazırda taşıdığı risklere önemli ölçüde katkıda bulunmasını beklemiyoruz. Akut etkiler anksiyete ve panikten, trafikte kazalara yol açabilecek dikkat sorunlarına, bağımlılığa kadar uzanabilir... Esrar bir uyuşturucudur. Sağlığınızla ilgili herhangi bir risk almak istemiyorsanız, uyuşturucu kullanmayın.”

Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu - 5
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