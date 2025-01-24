Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu
Hollanda'da yarı yasal “kahve dükkanlarında” satılan kenevirle ilgili bir araştırma sırasında kurşun, böcek ilaçları ve zararlı bakterilere rastlandı. Analitik kimyager ve araştırmacı Pieter Oomen, "Esrar bir uyuşturucudur. Sağlığınızla ilgili herhangi bir risk almak istemiyorsanız, uyuşturucu kullanmayın” dedi.
Hollanda'da yarı yasal “kahve dükkanlarında” satılan esrarla ilgili bir araştırma sırasında bulunan kirleticiler arasında kurşun, böcek ilaçları ve potansiyel olarak zararlı bakteriler de yer aldı.
Tipik kirliliğin “temel” seviyesini belirlemeyi amaçlayan bir araştırma, Hollanda Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Enstitüsü (Trimbos Enstitüsü) tarafından yürütüldü.
Araştırma, nisan ayında başlayacak ve 10 belediyedeki dükkanların lisanslı yetiştiriciler tarafından üretilen ve kirletici maddelere ilişkin sınırlamalara tabi olan esrar satacağı bir denemeyi bilgilendirmek için kullanılacak.