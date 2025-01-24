Hollanda'daki kahve dükkanlarında satılan kenevirde bakteri ve pestisit bulundu

Hollanda uyuşturucu piyasasında analitik kimyager ve araştırmacı olan Pieter Oomen, “Evet, kenevirde kirletici maddeler var. Çok sayıda pestisit, çok sayıda mikrobiyolojik kontaminasyon örneği ve kurşun içeren bir örnek bulduk.”

Her ne kadar turistler esrarın tamamen yasal olduğu izlenimiyle Hollanda'ya akın etse de 1976'dan bu yana uygulanan tolerans politikası, esrar ve marihuana satışına düzenlenmiş “kahve dükkanlarında” izin verildiği anlamına geliyor.

Ancak beş bitkiden fazlasını yetiştirmek yasadışı olduğundan, dükkanlar yasadışı tedarikçilerden satın almak zorunda kalmakta ve bu da suça teşvik endişelerine yol açmaktadır.