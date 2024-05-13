Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu
Hollanda'nın farklı kentlerinde yer alan tüm üniversiteler yerel saatle 11'de Filistin için ortak protesto gösterisi düzenledi. Aralarında profesörler ve öğrencilerin de bulunduğu gösterici grupların, üniversitelerin İsrail'i destekleyip finanse ederek suç ortağı olduğu gerekçesiyle düzenlediği yürüyüş gösterilere çok sayıda kişi katıldı. Utrecht kentinde bulunan Utrecht Üniversitesi'ndeki gösterilerde Bestuursgebouw yönetim binası önünde düzenlenen protestoya yaklaşık 1000 kişi katıldı. Protestoyu sessiz bir oturma eylemine dönüştüren göstericiler, Gazze Şeridi'nde ölenleri temsil etmek ve onurlandırmak için yere uzanarak eylemlerini sürdürdü.
Hollanda’daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrenciler tarafından başta Amsterdam Üniversitesi (UvA), Utrecht, Leiden, Radboud olmak üzere birçok üniversitede eş zamanlı olarak yerel saatle 11.00’de düzenlenen gösterilerde, üniversite yönetimleri protesto edildi.