Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu

Hollanda'nın farklı kentlerinde yer alan tüm üniversiteler yerel saatle 11'de Filistin için ortak protesto gösterisi düzenledi. Aralarında profesörler ve öğrencilerin de bulunduğu gösterici grupların, üniversitelerin İsrail'i destekleyip finanse ederek suç ortağı olduğu gerekçesiyle düzenlediği yürüyüş gösterilere çok sayıda kişi katıldı. Utrecht kentinde bulunan Utrecht Üniversitesi'ndeki gösterilerde Bestuursgebouw yönetim binası önünde düzenlenen protestoya yaklaşık 1000 kişi katıldı. Protestoyu sessiz bir oturma eylemine dönüştüren göstericiler, Gazze Şeridi'nde ölenleri temsil etmek ve onurlandırmak için yere uzanarak eylemlerini sürdürdü.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 1

Hollanda’daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrenciler tarafından başta Amsterdam Üniversitesi (UvA), Utrecht, Leiden, Radboud olmak üzere birçok üniversitede eş zamanlı olarak yerel saatle 11.00’de düzenlenen gösterilerde, üniversite yönetimleri protesto edildi.

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Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 2

Üniversitelerde başlayan Filistin'e destek eylemlerine yönelik polisin sert müdahalesini kınayan göstericiler, üniversite yönetimlerinden İsrailli kurumlarla işbirliğinin sonlandırılmasını istedi.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 3

Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde toplanan yüzlerce akademisyen ve öğrenci, kampüste 6 Mayıs’ta başlayan eylemin polisin engellemeleri sebebiyle yapılmamasını eleştirdi.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 4

Konuşmacı akademisyenler, üniversitelerin ifade özgürlüğü ve toplantı hürriyetinin merkezinde olduğunu belirterek, göstericilere buldozer, köpek, cop ve biber gazıyla müdahale edilmesini kınadı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 5

Öğrencilerinin protesto hakkının engellendiğini kaydeden akademisyenler, üniversitelerin sadece yönetim kurulundan oluşmadığını, akademisyen ve öğrencilerin de üniversitelerin esas parçalarından birisi olduğunu ve görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 6

GÖSTERİCİLER, UvA YÖNETİMİNİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yahudi akademisyenler adına konuşma yapan bir öğretim görevlisi, İsrail aleyhine yöneltilen tüm eleştirilerin “antisemitizm” olarak yaftalanarak engellendiğini ve İsrail eleştirisi yapan Yahudi akademisyenlerin görüşlerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 7

Üniversite yönetiminin, İsrail’i eleştiren seslere kulağını kapatmaması gerektiğini vurgulayan öğretim görevlisi, İsrailli kurumlara verilen desteğin, soykırım suçuna ortak olmak anlamında geldiği uyarısında bulundu.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 8

Göstericiler, konuşmalarında sık sık "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam 'soykırıma hayır' diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları atarak UvA yönetimini istifaya çağırdı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 9

Konuşmaların ardından göstericiler, UvA Hukuk Fakültesi binasının girişinde yerleşme eylemi yaptı. Burada bir süre Filistin’e destek sloganları atan eylemciler, çadır kurmaya başladı. Üniversite yönetimi de diğer öğrencilerden ve çalışanlardan binayı boşaltmasını istedi.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 10

HOLLANDA'DAKİ ÜNİVERSİTELERDE BAŞLAYAN EYLEMLER

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 11

Göstericiler, 7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanıp yürüyüşe geçerek, üniversiteye ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 12

Polis, 8 Mayıs Çarşamba günü göstericilere müdahale ederek, 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 13

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunda yerleşme eylemi yapan göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak, Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 14

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 15

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs'ta yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 16

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf şekilde yapmasını talep ediyor.

Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 17
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 18
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 19
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 20
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 21
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 22
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 23
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 24
Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu - 25
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