Hollanda'daki üniversitelerden ortak Filistin'e destek protestosu

Hollanda’daki Filistin destekçisi akademisyen ve öğrenciler tarafından başta Amsterdam Üniversitesi (UvA), Utrecht, Leiden, Radboud olmak üzere birçok üniversitede eş zamanlı olarak yerel saatle 11.00’de düzenlenen gösterilerde, üniversite yönetimleri protesto edildi.