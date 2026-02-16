Hollandalı savunma bakanı: "F-35'leri iPhone gibi hackleyebilirsiniz"
16.02.2026 10:22
NTV - Haber Merkezi
Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman, ABD'nin desteği kesmesi durumunda F-35 savaş uçaklarının bilgisayar sistemlerinin, "iPhone gibi " hacklenebileceğini öne sürdü.
"F-35'E IPHONE GİBİ JAILBREAK YAPABİLİRSİNİZ"
Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman, katıldığı bir podcast programında F-35 savaş uçaklarının yazılımlarının hacklenebileceğini söyledi. Tuinman, “Söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim. Eğer her şeye rağmen güncelleme yapmak isterseniz, bir F-35'e tıpkı bir iPhone gibi jailbreak yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Jailbreak işlemi, cihazın üreticisi tarafından yerleştirilen yazılım kısıtlamalarını aşarak, sisteme onaylanmamış üçüncü taraf yazılımların yüklenmesine imkan tanıyor.
F-35'E ABD DIŞINDA KENDİ YAZILIMINI YÜKLEYEBİLECEK SADECE BİR ÜLKE VAR
F-35 uçakları, yazılım güncellemelerini ve hassas görev planlama paketlerini ALIS ve ODIN adı verilen bulut (cloud) tabanlı ağlar üzerinden alıyor. Düşman hava savunma sistemlerinden kaçınmayı sağlayan bu veri paketleri, uçağın savaş yeteneğinin temelini oluşturuyor.
Bu sistemin dışına çıkma ve kendi yerel yazılımlarını yükleme yetkisine sahip tek ülke bir ülke var: İsrail.
Diğer F-35 kullanıcı hava kuvvetleri, sistem üzerinde tam kontrol sahibi olabilmek için ABD merkezli bu ağlara bağlı kalmak zorunda.
UÇAĞI HACKLEMEK DİPLOMATİK KRİZ YARATABİLİR
Yazılım kısıtlamalarının jailbreak yöntemiyle aşılması, uçağın üreticisi Lockheed Martin ile yasal sorunlara ve ABD hükümetiyle diplomatik krize yol açma potansiyeli taşıyor. Uzmanlar, yazılımın kırılmasının uçağı bağımsız kılmaya yetmeyeceğini, çünkü jetlerin yedek parça ve bakım zinciri açısından tamamen ABD'ye bağımlı olduğunu vurguluyor. Olası bir yaptırım durumunda parça tedarikinin kesilmesi, yazılımı kırılmış uçakların kısa sürede yerde kalarak işlevsiz hale gelmesine neden olabilir.