F-35 uçakları, yazılım güncellemelerini ve hassas görev planlama paketlerini ALIS ve ODIN adı verilen bulut (cloud) tabanlı ağlar üzerinden alıyor. Düşman hava savunma sistemlerinden kaçınmayı sağlayan bu veri paketleri, uçağın savaş yeteneğinin temelini oluşturuyor.

Bu sistemin dışına çıkma ve kendi yerel yazılımlarını yükleme yetkisine sahip tek ülke bir ülke var: İsrail.

Diğer F-35 kullanıcı hava kuvvetleri, sistem üzerinde tam kontrol sahibi olabilmek için ABD merkezli bu ağlara bağlı kalmak zorunda.