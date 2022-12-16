Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali

Hans, "Bugün bu güzel gösteriyi güzel bir müzik eşliğinde görmekten gerçekten çok mutluyum. Arka planda çiçeklerle, müzik ve ikisinin bütünlüğü; kesinlikle Mauritshuis en güzeli. Aslında karanlık, renkler ve yıldızların bir arada olması" değerlendirmesini yaptı.