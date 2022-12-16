Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali

Hollanda'nın Lahey kentindeki ışık festivalinde; şehrin tarihi hikayelerinin, yapısının ve çeşitliliğinin ışıkla yansıtıldığı gösteriler halkın izlenimine sunuldu. Hollandalı sanatçılar tarafından hazırlanan ve kentin 5 farklı noktasına yerleştirilen eserleri yansıtan ışık gösterileri, 18 Aralık’a kadar devam edecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 1

Lahey Müzeler Köşesi Vakfınca bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "The Hague Highlights" isimli festival büyük ilgi gördü.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 2

Ziyaretçiler, kentin 5 farklı noktasına yerleştirilmiş eserleri 17.00-23.00 saatlerinde festival için kurulan özel platformlarda izleme imkanı buluyor.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 3

Hollandalı sanatçılar tarafından hazırlanan ve şehrin tarihi hikayelerinin, yapısının ve çeşitliliğinin ışıkla yansıtıldığı gösteriler, 18 Aralık’a kadar devam edecek.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 4

Işık festivaline geçen sene de katıldığını söyleyen ve soyadını vermek istemeyen sanatsever Marielle,  “Lahey ışık festivali kesinlikle harika. Özellikle Mauritshuis'deki güzel renkli çiçekler muhteşem. Diğerlerine de gittik, onlar da güzel ama bu benim favorim" dedi.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 5

Marielle, bu tür girişimlerin çok hoşuna gittiğini belirterek ışık festivalindeki noktaların çoğalmasının ve farklı semtlerde de yapılmasının güzel olacağını dile getirdi.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 6

Kentteki tüm binaların ışıklarla gece farklı bir görüntüye büründüğünü anlatan Kim van de Giessen, festivali çok güzel bulduğunu söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 7

Lorenza Gallo ise "Lahey’e ilk gelişim ve ilk defa bu ışık festivaline katılıyorum" diye konuştu.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 8

Lahey’de dört yıldır yaşadığını anlatan Maria Hans, festivalin Lahey Belediyesince yapılmış, güzel bir gösteri olduğunu belirtti.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 9

Hans, "Bugün bu güzel gösteriyi güzel bir müzik eşliğinde görmekten gerçekten çok mutluyum. Arka planda çiçeklerle, müzik ve ikisinin bütünlüğü; kesinlikle Mauritshuis en güzeli. Aslında karanlık, renkler ve yıldızların bir arada olması" değerlendirmesini yaptı.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 10

Daha önce Amsterdam’daki ışık festivaline gittiğini, Lahey’dekine ise ilk defa katıldığını belirten Paul de Kleine, “Yeni geldik ve bulunduğumuz yerdeki ilk gösteri bu. Hepsini gezeceğiz. Gerçekten harika" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 11
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 12
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 13
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 14
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 15
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 16
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 17
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 18
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 19
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 20
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 21
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 22
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 23
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 24
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 25
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 26
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 27
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 28
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 29
Hollanda'nın Lahey kentinde ışık festivali - 30

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