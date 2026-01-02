Hollywood yıldızı Angeline Jolie'den Gazze Sınırı'na ziyaret

02.01.2026 17:18

AFP

Ünlü oyuncu Angelina Jolie Gazze sınırını ziyaret etti. Yardım görevlileriyle bir araya gelen Hollywood yıldızı bölgeye giden insani yardımlarla ilgili bilgi aldı.

ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie Mısır'la Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti, Mısır Kızılayı yetkilileriyle görüştü. 

 

Hollywood yıldızı Angeline Jolie'den Gazze Sınırı'na ziyaret 1
Mısır'a tedavi için gönderilen yaralı Gazzelilerin durumunu görmek isteyen Jolie ayrıca Gazze'ye gönderilen yardımları da inceledi.

Hollywood yıldızı Angeline Jolie'den Gazze Sınırı'na ziyaret 2
Mısır Kızılayı yetkililerinden bilgi alan ünlü Hollywood yıldızı ayrıca Gazze'ye insani yardım taşıyan kamyonların şoförleriyle de görüştü.

 

JOLIE TEPKİSİZ KALMADI

Gazze'de yaşanan soykırıma daha önce de tepki veren Angelina Jolie geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü." içerikli gönderisini paylaşmıştı. 