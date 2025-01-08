Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi

Amerikalı Hollywood yıldızı James Woodsda yangın bölgesindeki konutundan görüntüler paylaştı.



Woods, "Evimin önünde tahliye için hazır bir şekilde bekliyorum. Çok fazla uçak geçiyor ve yangını söndürmek için su bırakıyor" dedi.



Woods, sosyal medya hesabından evinin çevresindeki alevlerin görüntülerini yayınladı.