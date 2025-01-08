Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkenin batısındaki Los Angeles'ta başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ev kül olurken, binlerce kişi saatler öncesinden tahliye edildiği için şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Alevler Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor. 

Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 2

Alevler, rüzgar nedeniyle bir saatte altı kat büyüdü.

Yüzlerce hektar alan küle döndü.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 3

Birçok noktada hem görüş mesafesi düştü hem de nefes almak güçleşti.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 4

Alevler kısa sürede yerleşim yerlerini de tehdit etti.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 5

Vali Gavin Newsom, binlerce kişiyi güvenli bölgelere gitmeleri konusunda uyardı.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 6

Amerikalı Hollywood yıldızı James Woodsda yangın bölgesindeki konutundan görüntüler paylaştı.

Woods, "Evimin önünde tahliye için hazır bir şekilde bekliyorum. Çok fazla uçak geçiyor ve yangını söndürmek için su bırakıyor" dedi.

Woods, sosyal medya hesabından evinin çevresindeki alevlerin görüntülerini yayınladı.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 7

Alevler, Santa Moniva ve Malibu bölgeleri arasında hızla ilerledi.

Evlerin yanı sıra çok sayıda araç da küle döndü.


Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 8

Los Angeles'ın ikonik Hollywood simgesinin de yangın bölgesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 9

Binlerce kişi tahliye edilse de bölgedeki sahil kesimine giden tek bir otoyol olduğu için tahliyeler sırasında da uzun kuyruklar oluştu.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 10

İtfaiye ekipleri ise alevlerin daha fazla ilerlememesi için zamana karşı yarışıyor.

Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 11

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Boss, elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olunması için de yetkilileri uyarıdı.

Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 12
Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 13
Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 14
Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 15
Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 16
Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi - 17
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