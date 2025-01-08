Hollywood'da yangın: Çok sayıda ev kül oldu, binlerce kişi tahliye edildi
ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkenin batısındaki Los Angeles'ta başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda ev kül olurken, binlerce kişi saatler öncesinden tahliye edildiği için şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Alevler Hollywood'da ünlü film yıldızlarının evlerini de tehdit ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti alevlerle mücadele ediyor.
Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesinde ilerliyor.