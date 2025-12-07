Hong Kong büyük yangının ardından sandık başında
07.12.2025 16:21
NTV - Haber Merkezi
Hong Kong halkı, kent tarihinin en ağır yangın felaketinin hemen ardından, yeni yasama meclisini seçmek için oy kullandı.
Hong Kong seçmeni, yeni yasama meclisi üyelerini belirlemek üzere bugün oy kullandı.
Kent tarihinin en ağır yangın felaketinin hemen ardından gerçekleşen seçimde, sandığa gidenler hükümetten yardım çalışmalarına odaklanmasını talep etti.
Pekin, kentte yaşanan protestoların ardından 2021 yılında seçim sistemini yeniden düzenlemişti. Bu kurallar altında yapılan ilk oylamada katılım oranı yüzde 30 seviyesinde kalarak rekor düzeyde düşük gerçekleşmişti.
Kayıt ve Seçim Dairesi verilerine göre, 4,1 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık bir milyonu gün içinde oy kullandı.
İlk veriler, sandığa giden kişi sayısı azalmasına rağmen, toplam seçmen nüfusunun küçülmesi nedeniyle katılım oranının marjinal düzeyde arttığını gösterdi.
YANGIN GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ
Siyasi kampanya süreci, geçen ayın sonlarında Hong Kong'un kuzeyindeki Wang Fuk Court konut bloklarını saran ve en az 159 kişinin ölümüne neden olan yangınla kesintiye uğramıştı.
Tai Po bölgesindeki binaların dış cephesindeki bambu iskelelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, dakikalar içinde yedi bloğu yuttu.
Öte yandan Hong Kong Lideri John Lee, günün erken saatlerinde halkı oy kullanmaya çağırdı.
AFP'nin haberine göre Lee, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "(Sizin) oyunuz reformu ileriye taşıyan ve felaketten etkilenenleri koruyan bir oyu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
Hükümet, yeni Yasama Konseyi'nin ilk toplantısında yardım ve yeniden inşa çalışmalarını görüşmek üzere bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.
Lee, daha önce tadilat halindeki yedi apartman bloğunu harap eden yangını soruşturmak için yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kurulduğunu duyurmuştu.
SEÇİM HİLESİNE GİRİŞENLERE GÖZALTI
Hong Kong Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, başkalarını oy kullanmamaya veya geçersiz oy atmaya teşvik ettikleri gerekçesiyle gün içinde dört kişiyi gözaltına aldı. Bu gerekçeyle yakalananların sayısı toplamda 11'e yükseldi.
Polis ayrıca yangınla ilgili soruşturma kapsamında çeşitli inşaat şirketlerinden en az 15 kişiyi gözaltına aldı.
Yetkililer, "trajediyi istismar eden" suçlara karşı uyarıda bulunurken, yangın sonrasında kışkırtıcılık yaptıkları iddiasıyla en az üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Reuters'ın aktardığına göre polis ekipleri dün, "ulusal güvenlik soruşturmasına zarar vermek" suçlamasıyla 71 yaşındaki bir erkeğin daha yakalandığını duyurdu. Bu suçlama Hong Kong'da ilk kez bir tutuklamaya gerekçe gösterildi.
PEKİN SEÇİM MİMARİSİNİ YENİDEN KURDU
Pekin yönetimi, 2021 yılında yaptığı yasal düzenlemeyle kentin seçim mimarisini tamamen yeniledi.
Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin kararıyla Yasama Konseyi'ndeki koltuk sayısı 70'ten 90'a yükseltildi.
Buna karşılık, halkın doğrudan oylarıyla belirlenen sandalye sayısı 35'ten 20'ye indirildi.
Yeni sistemde, Baş Yönetici'yi seçen komitenin üye sayısı artırılırken, bu kurula meclisin 40 üyesini atama yetkisi verildi.
Konseyin geriye kalan 30 üyesinin ise meslek odaları ve sektör temsilcileri tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.
Bugünkü yarışta hükümet tarafından onaylanmış 161 aday yer aldı. En büyük iki demokrasi yanlısı parti seçimde temsil edilmedi; Sivil Parti 2023'te dağılırken, Demokrat Parti faaliyetlerini sonlandırma sürecine girdi.
İngiltere ile imzalanan kira sözleşmesinin bitimiyle 1997'de Çin egemenliğine geçen Hong Kong, "bir ülke, iki sistem" prensibiyle yönetiliyor.
Bölge, 2047 yılına kadar kendi hukuk sistemi, para birimi ve idari yapısını koruma hakkına sahip bulunuyor.
Özerk yapı, savunma ve dış politika dışındaki alanlarda Hong Kong'a serbestiyet tanıyor.
Fakat son dönemde yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasaları ve seçim sistemindeki değişiklikler, Pekin'in bölge üzerindeki denetimini artırdığı yönündeki tartışmaları beraberinde getiriyor.