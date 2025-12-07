Hong Kong büyük yangının ardından sandık başında

Siyasi kampanya süreci, geçen ayın sonlarında Hong Kong'un kuzeyindeki Wang Fuk Court konut bloklarını saran ve en az 159 kişinin ölümüne neden olan yangınla kesintiye uğramıştı.

Tai Po bölgesindeki binaların dış cephesindeki bambu iskelelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, dakikalar içinde yedi bloğu yuttu.

Öte yandan Hong Kong Lideri John Lee, günün erken saatlerinde halkı oy kullanmaya çağırdı.

AFP'nin haberine göre Lee, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada "(Sizin) oyunuz reformu ileriye taşıyan ve felaketten etkilenenleri koruyan bir oyu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Hükümet, yeni Yasama Konseyi'nin ilk toplantısında yardım ve yeniden inşa çalışmalarını görüşmek üzere bir yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Lee, daha önce tadilat halindeki yedi apartman bloğunu harap eden yangını soruşturmak için yargıç liderliğinde bağımsız bir komite kurulduğunu duyurmuştu.