Hong Kong her vatandaşına 1300 dolar "hava parası" verecek

Çin'e bağlı özerk yönetim Hong Kong'da hükümet ekonomiyi canlandırmak için ülkede sürekli ikametgahı bulanan her vatandaşa 1300 dolar "hava parası" verileceğini açıkladı.

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ntv.com.tr 26.02.2020 - 10:45

Hong Kong ülkede uzun süredir devam eden protesto eylemleri ve son olarak corona virüsünün ekonomiyi durma noktasına getirmesi nedeniyle bir dizi önlem alıyor.

Hong Kong Maliye Bakanı Paul Chan ekonomiyi canlandırmak için ülkede daimi ikametgahı bulunan her vatandaşa 1300 dolar dağıtılacağını söyledi.

Söz konusu paranın 7 milyon Hong Kong vatandaşına dağıtılacağı belirtilirken, ekonomiyi canlandırmak için hazırlanan paketin hükümete maliyetinin 140 milyar dolar olacağı ifade edildi.

Hong Kong hükümeti ayrıca aylık geliri 2500 doların altında olan çalışanlara vergi indirimi de getiriyor.

Hong Kong hükümeti söz konusu paketle 2021-2024 arasında ekonominin yüzde 2,8 büyümesini hedefliyor.

2020 yılında ise kişi başına gelirde yüzde 1,5 düşüş bekleniyor. Ekonominin de yüzde 0,5 büyüyeceği ön görülüyor.

Hong Kong ekonomisi ihracat ve ithalata dayalı bulunuyor.

Bir türlü önlenemeyen protesto eylemleri ve son olarak corona virüsü ekonomik durgunluğun baş aktörleri arasında yer alıyor.