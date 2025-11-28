Hong Kong yangın faciası görüntülendi. Binalar çıra gibi yanmış

Yaşanan felaket ülke çapında ses getirdi. Yüzlerce gönüllü yangının mağdurlarına acil yardım malzemeleri ulaştırmak için seferber oldu, bebek bezinden sıcak yemeğe kadar çeşitli yardım malzemelerini ayırıp dağıttı ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Hong Kong lideri John Lee, perşembe günü konut kompleksi sakinleri için 300 milyon Hong Kong doları tutarında bir destek fonu açıkladı ve her haneye 10.000 Hong Kong doları tutarında acil yardım fonu sözü verildi.