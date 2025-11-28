Hong Kong yangın faciası görüntülendi. Binalar çıra gibi yanmış
28.11.2025 15:07
NTV - Haber Merkezi
Hong Kong'da yaşanan gökdelen yangınlarında söndürme çalışmalarında sona gelindi. Yangının ardından ise sadece acı izler kaldı.
128 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court konutlarında çıkan ve son 60 yılın en ölümcül yangınına dönüşen felakette kurtarma çalışmalarında sona gelindi. 128 kişinin hayatını kaybettiği yaklaşık 200 kişi ise hala kayıp olduğu 11'i itfaiyeci 76 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaklaşık 900 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarıldı. Aileler, sevdiklerini bulmak umuduyla hastaneleri ve mağdur kimlik tespit merkezlerini araştırırken, yaklaşık 89 cesedin kimliği henüz belirlenemedi.
GÖNÜLLÜLER YARDIMA KOŞTU
Yaşanan felaket ülke çapında ses getirdi. Yüzlerce gönüllü yangının mağdurlarına acil yardım malzemeleri ulaştırmak için seferber oldu, bebek bezinden sıcak yemeğe kadar çeşitli yardım malzemelerini ayırıp dağıttı ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Hong Kong lideri John Lee, perşembe günü konut kompleksi sakinleri için 300 milyon Hong Kong doları tutarında bir destek fonu açıkladı ve her haneye 10.000 Hong Kong doları tutarında acil yardım fonu sözü verildi.
HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
Gönüllüler bir yandan yangından kurtulanlar için çalışmalar yaparken yangında hayatını kaybedenleri de unutmadı. Ülke genelinde spor müsabakalarında yangında hayatını kaybedenler anıldı. Vatandaşlar yanan gökdelenlerin yakınlarına hayatını kaybedenleri anmak için çiçek bırakıyor. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Vatandaşlar soruşturmayı yakından takip ediyor.