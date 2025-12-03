Hong Kong yangınında can kaybı 159'a yükseldi

Hong Kong polisi yaptığı son açıklamada binaların iç aramalarının tamamlandığını ve 31 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Yıkım gerçekleşen alanlarda inşaat malzemelerinin temizlenmesiyle birlikte aramalara devam ediliyor. Polis açıklamasına göre, 91'i kadın, 49'u erkek olmak üzere toplam 140 şüphelinin kimliği tespit edildi. En gencinin 1, en yaşlısının ise 97 yaşında olduğu belirtildi. Hastanelerdeki yaralılar ve cesetler üzerindeki kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.