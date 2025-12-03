Hong Kong yangınında can kaybı 159'a yükseldi
03.12.2025 13:32
Reuters
Çin'in Hong Kong bölgesinde gökdelenlerde çıkan ölümcül yangın faciasının ardından yapılan arama çalışmaları sona erdi. Can kaybının 159'a yükseldiği açıklandı.
159 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şehrin kuzeyinde bulunan 7 adet gökdeleni saran ölümcül yangında 159 kişi hayatını kaybetti. Binlerce vatandaş geçici barınma alanlarına yerleştirildi. Gökdelenlerin etrafında bulunan iskelenin de etkisiyle hızla yayılan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer ayrıca konut alanındaki iskelelerde kullanılan bazı dış ağların yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığını açıkladı.
31 KİŞİ HALA KAYIP
Hong Kong polisi yaptığı son açıklamada binaların iç aramalarının tamamlandığını ve 31 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Yıkım gerçekleşen alanlarda inşaat malzemelerinin temizlenmesiyle birlikte aramalara devam ediliyor. Polis açıklamasına göre, 91'i kadın, 49'u erkek olmak üzere toplam 140 şüphelinin kimliği tespit edildi. En gencinin 1, en yaşlısının ise 97 yaşında olduğu belirtildi. Hastanelerdeki yaralılar ve cesetler üzerindeki kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
BAĞIMSIZ KOMİTE SORUŞTURMAYI YÖNETİYOR
Yaşanan yangından dolayı üç günlük yas ilan edilmişti. Hong Kong halkı da gökdelenlerin önünde ve şehrin belirli bölgelerinde yangında hayatını kaybedenleri anmaya devam ediyor. Büyük yangının ardından yetkililer bağımsız bir komite kurulacağı ve sorumlular hakkında derinlemesine soruşturma yürütüleceğini açıkladı.