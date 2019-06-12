Hong Kong'da on binlerce kişi sokağa döküldü: En az 72 yaralı

1 Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestoları "örgütlü isyan" olarak nitelendirdi.

2 Protestocular ve polis arasındaki çatışmaların medeni toplumlar için kabul edilemez olduğunu belirten Lam, gösteriler sırasında bazılarının barışçıl yolları seçerken, bazı protestocuların ise tehlikeli yollara başvurduğunu söyledi.

3 Yetkililer, gösteriler sırasında yaralanan en az 72 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

4 Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Hong Kong yöneticisi Man-Kei Tam, Hong Kong polisinin protestoculara karşı aşırı güç kullandığını, barışçıl göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılmasının ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabileceğini vurguladı.

5 Hong Kong’da parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.

6 ON BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ Yasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

7 Eylemcilerin dün geceden itibaren kamp yaptığı gösteri alanlarında, bazı yolların barikatlarla kapanması nedeniyle kamu binaları, özellikle de parlamento binasına ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

8 Polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin birlikte tezahürat yapıp aynı anda adımlayarak polisi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.

9 Metal bariyerler inşa eden göstericiler tarafından polislere karşı bazı maddeler atılırken, polisin göstericileri tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi.

10 Polisin biber gazı kullanmasının ardından göstericilerin bir kısmının ellerini havaya kaldırarak alandan ayrıldığı aktarıldı.

11 Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, pazartesi yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.

12 Öte yandan, tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılması bekleniyor.

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