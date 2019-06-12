Hong Kong'da on binlerce kişi sokağa döküldü: En az 72 yaralı
Anadolu Ajansı, Reuters
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Anakara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında en az 72 kişinin yaralandığı bildirildi.
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1Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, yasal düzenlemeye karşı düzenlenen protestoları "örgütlü isyan" olarak nitelendirdi.
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2Protestocular ve polis arasındaki çatışmaların medeni toplumlar için kabul edilemez olduğunu belirten Lam, gösteriler sırasında bazılarının barışçıl yolları seçerken, bazı protestocuların ise tehlikeli yollara başvurduğunu söyledi.
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3Yetkililer, gösteriler sırasında yaralanan en az 72 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.
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4Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Hong Kong yöneticisi Man-Kei Tam, Hong Kong polisinin protestoculara karşı aşırı güç kullandığını, barışçıl göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılmasının ciddi yaralanmalara hatta ölümlere neden olabileceğini vurguladı.
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5Hong Kong’da parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.
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ON BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA DÖKÜLDÜYasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.
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7Eylemcilerin dün geceden itibaren kamp yaptığı gösteri alanlarında, bazı yolların barikatlarla kapanması nedeniyle kamu binaları, özellikle de parlamento binasına ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
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8Polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin birlikte tezahürat yapıp aynı anda adımlayarak polisi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.
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9Metal bariyerler inşa eden göstericiler tarafından polislere karşı bazı maddeler atılırken, polisin göstericileri tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi.
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10Polisin biber gazı kullanmasının ardından göstericilerin bir kısmının ellerini havaya kaldırarak alandan ayrıldığı aktarıldı.
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11Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, pazartesi yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.
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12Öte yandan, tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılması bekleniyor.
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