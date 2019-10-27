Hong Kong'da "polisin orantısız şiddetini" protesto eden gruba müdahale

Tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular demokratik reform talepleriyle eylemlerine devam ediyor. Protestocular, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.