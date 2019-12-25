Hong Kong'da protestolar Noel akşamında da devam etti

BAŞ YÖNETİCİ LAM'DAN PROTESTOCULARA TEPKİ

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, dün akşam, Noel arifesinde başlattıkları eylemleri sürdüren protestocuları, "kutlama havasını bozdukları" gerekçesiyle eleştirdi.

Lam, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir grup umarsız ve bencil asinin yasa dışı eylemleri yalnıza kutlama havasını bozmakla kalmamış, yerel işletmeleri de olumsuz etkilemiştir. Hükümet kanun ve düzeni korumak ve Hong Kong'da huzuru sağlamak için elinden geleni yapacaktır" ifadesini kullandı.