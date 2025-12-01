Hong Kong'ta yanan binalarda dayanıksız malzeme tespit edildi, 13 kişi gözaltında
01.12.2025 12:43
AFP, Reuters
Hong Kong yangınında can kaybı 151'e yükseldi. Polis, bina iskelelerinde yangına dayanıksız malzeme kullanıldığını ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
CAN KAYBI 151, 40 KİŞİ BULUNAMADI
Hong Kong polisi, geçen hafta bir apartman kompleksini saran yangında can kaybının 151'e yükseldiğini açıkladı.
Polis, bugünkü çalışamalarda, bir kulede aramanın dörte birinin tamamlandığını ve 8 cansız beden daha bulunduğunu duyurdu. 40'tan fazla kişinin hâlâ kayıp olduğu belirten polis yetkilileri, "Bazı cesetlerin durumu çok kötü, hepsini çıkarmak mümkün olmayabilir" dedi.
Binalardaki aramanın, üç hafta içinde tamamlanması bekleniyor.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hong Kong Polis Gücü Suç ve Güvenlik Direktörü Chan Tung, yangına ilişkin “adam öldürme" kapsamında büyük bir soruşturmaya derhal başladıklarını söyledi ve 13 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.
Tung, düzenlediği basın toplantısında gözaltına alınanların yaşlarının 40 ile 77 arasında olduğunu belirtti.
YANGINA DAYANIKSIZ MALZEME KULLANILMIŞ
Yetkililer ayrıca konut alanındaki iskelelerde kullanılan bazı dış ağların yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığını açıkladı.
Kentin baş sekreteri Eric Chan, “Dört binanın yüksek, orta ve düşük katlarındaki yedi farklı noktadan alınan örnekler yangına dayanıklılık test standartlarını karşılamadı” diye konuştu.
"SOSYAL MEDYADA KIŞKIRTICILIĞA" KARŞI ÖNLEM
Öte yandan Hong Kong’un güvenlik şefi, yangının ardından polis tarafından “kışkırtıcılık” suçlamalarıyla yapılan gözaltı haberleri üzerine, ulusal güvenliği korumak için “hukuki yaptırım önlemleri” aldıklarını açıkladı.
Güvenlik Bakanı Chris Tang, çevrim içi ortamda “yalnızca ulusal güvenliği tehdit etmeyi amaçlayan yanlış yorumlar” yapıldığını söyledi.
Tang basın toplantısında, “Bu nedenle uygun önlemler, hukuki yaptırım önlemleri de dahil olmak üzere, almak zorundayız. Ulusal güvenlikle ilgili oldukları için operasyonel detaylar açıklanamaz” dedi.