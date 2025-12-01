Hong Kong'ta yanan binalarda dayanıksız malzeme tespit edildi, 13 kişi gözaltında

Öte yandan Hong Kong’un güvenlik şefi, yangının ardından polis tarafından “kışkırtıcılık” suçlamalarıyla yapılan gözaltı haberleri üzerine, ulusal güvenliği korumak için “hukuki yaptırım önlemleri” aldıklarını açıkladı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang, çevrim içi ortamda “yalnızca ulusal güvenliği tehdit etmeyi amaçlayan yanlış yorumlar” yapıldığını söyledi.

Tang basın toplantısında, “Bu nedenle uygun önlemler, hukuki yaptırım önlemleri de dahil olmak üzere, almak zorundayız. Ulusal güvenlikle ilgili oldukları için operasyonel detaylar açıklanamaz” dedi.