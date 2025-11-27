Hong Kong'u sarsan yangında 65 ölü, 279 kayıp var. Yedi kule aynı anda nasıl alev aldı?

Yetkililer, yangının 31 katlı bir bloktaki dış cephe iskelelerinde başladığını, rüzgarla birlikte bambu iskele, koruyucu ağ, su geçirmez branda ve plastik kaplama boyunca hızla yayıldığını bildirdi. Bu malzemelerin “normalden çok daha yoğun bir şekilde yandığı” belirtildi.

YANGIN KATLAR ARASINDA NASIL YAYILDI?

Bazı binaların içinde ise pencerelere yapıştırılmış strafor paneller olduğu tespit edildi. Bu paneller hem havalandırmayı engelledi hem de alevlerin katlar arasında hızla dolaşmasına yol açtı.

Yangın nedeniyle hayatını kaybedenler arasında 37 yaşındaki itfaiyeci Ho Wai-ho da bulunuyor. Çok sayıda itfaiyeci dumandan ve yüksek ısıdan etkilendi.