Hong Kong'u sarsan yangında can kaybı arttı, 100 kişi hâlâ kayıp

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, yanan binalarda yapılan aramalarda bugün 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya ulaşırken daha önce yardım çağrısı alınan 100 kadar kişiye ise hâlâ ulaşılamıyor.

Polis Başmüfettişi Karen Tsang, hayatını kaybeden 92 kişinin kimliğinin teşhis edildiğini, 54 cesedin ise teşhis edilmeyi beklediğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Tsang, can kaybı sayısının artacağını öngördüklerini söyledi. Önceki gün yapılan açıklamada, aralarında 11 itfaiyecinin olduğu 79 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Yaralı sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.