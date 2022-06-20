Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı

Hong Kong'un sembol yapılarından "Jumbo Floating Restaurant" (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde taşınırken su alması sonucu battı. Olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olması nedeniyle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 22:39

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 1

Çin'in Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından "Jumbo Floating Restaurant" (Yüzen Dev ) Güney Çin Denizi'nde battı.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 2

Restoranın bağlı olduğu "Aberdeen Restaurant Enterprises" şirketinden yapılan açıklamada, yüzen restoranın yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 3

Açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 4

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 5

Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün "Paracel" olarak bilinen "Şişa" takımadalarından geçerken "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı ifade edildi.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 6

Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 7

Açıklamada, olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olduğu bu nedenle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret edildi.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 8

Hong Kong'un sembol yapılarından "Jumbo Floating Restaurant" aralarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve aktör Tom Cruise'un de olduğu birçok ünlü ismi ağırlamıştı.

Hong Kong'un simgelerinden yüzen restoran battı - 9

Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki restoran, 40 yılı aşkın süre Kanton mutfağından yemekler sunmuştu.

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