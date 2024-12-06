HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek"

Suriye'de muhaliflerin yeniden ayaklanmasına öncülük eden HTŞ'nin lideri Muhammed Colani, amaçlarının Beşar Esad rejimini devirmek olduğunu belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak hakkımızdır" dedi. Colani, "İranlılar rejime zaman kazandırdı, Ruslar da desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi: bu rejim öldü” ifadelerini kullandı.

HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek" - 1

Suriye'de çatışmalar devam ederken Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani, ABD basınına konuştu.

CNN'e özel bir röportaj veren Colani, HTŞ'nin amacının Esad rejimine son vermek olduğunu söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek" - 2

Colani, şunları söyledi: "Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak hakkımızdır. Rejimin yenilgisinin tohumları her zaman içindeydi. İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak ona zaman kazandırdı ve daha sonra Ruslar da onu desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi: bu rejim öldü.”

HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek" - 3

Colani ayrıca HTŞ'nin terör örgütü olarak tanımlanmasına da karşı çıkarak bu etiketi “öncelikle siyasi ve aynı zamanda yanlış” olarak nitelendirdi.

Bazı radikal İslamcı uygulamaların HTŞ ile diğer gruplar arasında “bir bölünme yarattığını” söyledi.

HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek" - 4

Diğer muhalif gruplar tarafından kullanılan "daha acımasız" taktiklerin bazılarına karşı olduğunu belirten Colani, bu nedenle onlarla bağlarını kopardığını ifade etti.

HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek" - 5
DAHA FAZLA GÖSTER