HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek"
Suriye'de muhaliflerin yeniden ayaklanmasına öncülük eden HTŞ'nin lideri Muhammed Colani, amaçlarının Beşar Esad rejimini devirmek olduğunu belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için elimizdeki tüm araçları kullanmak hakkımızdır" dedi. Colani, "İranlılar rejime zaman kazandırdı, Ruslar da desteklemeye çalıştı. Ama gerçek değişmedi: bu rejim öldü” ifadelerini kullandı.
Suriye'de çatışmalar devam ederken Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani, ABD basınına konuştu.
CNN'e özel bir röportaj veren Colani, HTŞ'nin amacının Esad rejimine son vermek olduğunu söyledi.