HTŞ lideri Colani, ABD medyasına konuştu: "Amaç Esad rejimine son vermek"

Colani ayrıca HTŞ'nin terör örgütü olarak tanımlanmasına da karşı çıkarak bu etiketi “öncelikle siyasi ve aynı zamanda yanlış” olarak nitelendirdi.

Bazı radikal İslamcı uygulamaların HTŞ ile diğer gruplar arasında “bir bölünme yarattığını” söyledi.