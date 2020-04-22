Hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını karantina başardı: Hindistan yeniden doğdu

"KARANTİNA BİZE ÇEVREYİ KİRLETEN ANA UNSURLARI GÖSTERDİ"

Yeni Delhi Çevre Kontrol Kurulu tarafından yapılan yeni bir analizde, karantina esnasında şehir boyunca akan Yamuna Nehri'nin kalitesinin de iyileştiğini buldu. Raporda, 28 fabrika atığının azaldığı ve daha az çöp olduğu belirtildi.

Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı bir kruruluş olan Swechha'nın kurucusu Vimlendu Jha, “Karantina bize ana kirlilik kaynaklarının ne olduğunu açıkça gösterdi. Atık sular nehirlerimize bırakılıyor ve suyun siyah olmasının başlıca nedeni bu” açıklamasını yaptı.