Hürmüz Boğazı gıda krizini tetikleyebilir

Deniz yolu taşımacılığında devreye giren "savaş dönemi maddeleri" nedeniyle nakliye şirketleri, taze gıda yüklü konteynerleri Dubai gibi varış noktaları yerine Hindistan ve Sri Lanka gibi güvenli kabul edilen limanlara yönlendirmeye başladı.

Bölgede iki düzineden fazla geminin saldırıya uğraması, gıda perakendecilerinin tonlarca ürünü belirsiz bir süreyle boğaz dışında bekletmesine veya maliyetli rotalara sapmasına neden oluyor. Bu lojistik tıkanıklık, özellikle taze meyve ve sebze gibi hızlı tüketim ürünlerinin raflara ulaşmasını zorlaştırırken, tedarik zinciri yöneticileri sevkiyatların varış tarihlerine dair büyük bir belirsizlik yaşandığını ifade ediyor.

Güvenlik riskleri ve artan sigorta primleri, taşımacılık maliyetlerini fahiş oranlarda yükselterek tüketici fiyatlarını tehdit etmeye başladığı belirtiliyor. Konteyner başına uygulanan 4 bin dolarlık ek savaş maliyetleri ve Avrupa'dan yapılan sevkiyatların maliyetindeki devasa artışlar, gıda perakendecilerini süt ürünleri ve taze gıdalarda yüzde 20’ye varan zamlar yapmaya götürdüğü ifade ediliyor. Karayolu lojistik maliyetlerinin konteyner başına 9 bin dolara kadar çıkmasıyla birlikte, bölgedeki işletmeler ellerindeki sınırlı envanteri korumaya çalışırken bir yandan da artan maliyet baskısını yönetmeye çalışıyor.