Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli?

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır.



Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır. Hürmüz Boğazı, enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktasıdır. Bu sebeple bölgedeki herhangi bir kriz, sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahiptir.



Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kapanma veya çatışma durumu, sadece enerji fiyatlarını değil, küresel ticaret dengelerini de etkiler. Bu nedenle boğaz, hem askeri hem ekonomik açıdan uluslararası güçlerin yakın takibindedir. ABD başta olmak üzere birçok ülke, bu bölgede deniz güvenliği operasyonları yürütmektedir.