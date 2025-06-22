Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli?

Dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı, son dönemlerde İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan bölgesel gerilimler nedeniyle gündeme geldi. İran Meclisi tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının onaylanmasıyla birlikte hem enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan bu boğazın nerede olduğu, kapatılıp kapatılmadığı ve küresel etkileri merak konusu oldu. Peki, Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte Hürmüz Boğazı hakkında merak edilenler…

Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli? - 1

Hürmüz Boğazı'nın nerede olduğu, dünyanın gündeminde yer alan İran, ABD ve İsrail gerilimini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. İran Meclisi'nin aldığı Hürmüz Boğazı kararının ardından ise, "Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli?" gibi soruların yanıtı araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...

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Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli? - 2

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Boğaz, sadece bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktasıdır.

Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli? - 3

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri yaptığı açıklamada, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde” ifadelerini kullandı.

Nihai karar, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınacak.

Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli? - 4

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı’nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır.

Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır. Hürmüz Boğazı, enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktasıdır. Bu sebeple bölgedeki herhangi bir kriz, sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahiptir.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kapanma veya çatışma durumu, sadece enerji fiyatlarını değil, küresel ticaret dengelerini de etkiler. Bu nedenle boğaz, hem askeri hem ekonomik açıdan uluslararası güçlerin yakın takibindedir. ABD başta olmak üzere birçok ülke, bu bölgede deniz güvenliği operasyonları yürütmektedir.

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