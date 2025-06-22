Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli?
Dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı, son dönemlerde İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan bölgesel gerilimler nedeniyle gündeme geldi. İran Meclisi tarafından Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının onaylanmasıyla birlikte hem enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan bu boğazın nerede olduğu, kapatılıp kapatılmadığı ve küresel etkileri merak konusu oldu. Peki, Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli? İşte Hürmüz Boğazı hakkında merak edilenler…
Hürmüz Boğazı'nın nerede olduğu, dünyanın gündeminde yer alan İran, ABD ve İsrail gerilimini yakından takip eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. İran Meclisi'nin aldığı Hürmüz Boğazı kararının ardından ise, "Hürmüz Boğazı nerede, kapatıldı mı? Hürmüz Boğazı neden önemli?" gibi soruların yanıtı araştırılmaya başladı. İşte ayrıntılar...