Hürmüz Boğazı'nda son durum. Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli?

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alıyor. Hürmüz boğazı küresel ticaretin en önemli, geçiş noktalarından biri olduğu için dünya siyasetinde oldukça sık anılıyor. The guardian' da yer alan habere göre petrol arzının yaklaşık olarak yüzde 20'si ve deniz yoluyla taşınan doğalgaz tankerlerinin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Özellikle Katar kaynaklı doğalgaz bu boğazdan geçerek dünyaya dağıtılıyor.

Hürmüz Boğazı Arap denizi olarak da bilinen Basra körfesine bağlantı sağlıyor. Konumu bakımında OPEC ülkeleriniin Asya'daki müşterilerine petrol sevkiyatı için kritik bir nokta haline geliyor.