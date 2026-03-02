Hürmüz Boğazı'nda son durum. Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli?
02.03.2026 09:17
Son Güncelleme: 02.03.2026 09:18
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından dünyada gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Hürmüz Boğazı petrol sektöründe tedarik aşamasının en önemli noktalarından biri olarak yer alıyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SON DURUM
ABD, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısından kısa bir süre sonra Cumartesi sabahı İran'da "büyük çaplı muharebe operasyonlarına" başladı. ABD-İsrail saldırılarından saatler sonra, İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere , dünyanın en kritik petrol ticaret yolu olan bu boğazdan hiçbir geminin geçmesine izin verilmeyeceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Bu deniz yolu ablukası resmen doğrulanmadı ancak bölgeden geçmeye çalışan gemiler hedef alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından şirketlere gemilere geri dönüş ya da güvenli sularda bekleme emri verdi.
HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?
Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alıyor. Hürmüz boğazı küresel ticaretin en önemli, geçiş noktalarından biri olduğu için dünya siyasetinde oldukça sık anılıyor. The guardian'da yer alan habere göre petrol arzının yaklaşık olarak yüzde 20'si ve deniz yoluyla taşınan doğalgaz tankerlerinin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Özellikle Katar kaynaklı doğalgaz bu boğazdan geçerek dünyaya dağıtılıyor.
Hürmüz Boğazı Arap denizi olarak da bilinen Basra körfesine bağlantı sağlıyor. Konumu bakımında OPEC ülkeleriniin Asya'daki müşterilerine petrol sevkiyatı için kritik bir nokta haline geliyor.
JP MORGAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI ANALİZİ
Bloomberg'de yer alan habere göre JPMorgan, Hürmüz Boğazı'ndaki olası bir tam kapanma senaryosunda depolama kapasitelerinin dolması sebebiyle bölgedeki üreticilerin üretime en efazla 25 gün devam edebileceğini ön görüyor.
JPMorgan analistleri Natasha Kaneva liderliğinde hazırlanan notta, bölgedeki yedi büyük üreticinin (Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Umman, Irak ve İran) toplamda yaklaşık 343 milyon varillik kara depolama kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Gerilimler sonucu tanker trafiğinde sıfır noktasına yaklaşılıyor. Boğazdan geçen günlük petrol akışının normal seviyelern dörtte biri olan 4 milyon varile düştüğü iddia ediliyor.