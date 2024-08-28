Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı

Söcü Ryder yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunlar, küresel ve bölgesel ticareti ticareti istikrarsızlaştırmaya devam eden, sivil denizcilerin hayatlarını tehlikeye atan pervasız terör saldırılarıdır. Bu saldırılar Husilerin kendi arka bahçesi olan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki canlı denizcilik ekosistemini tehlikeye atıyor” diye konuştu.