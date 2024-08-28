Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ham petrol taşıyan Yunanistan gemisi Souniun'ın petrol sızdırdığını açıkladı. Geçen hafta İran destekli Husi isyancıları tarafından Kızıldeniz’de vurulan gemide çıkan yangın günlerce sürmüştü.

Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı - 1

Yemenli Husilerin saldırısına uğrayan Yunanistan bayraklı gemi Souniun, petrol sızdırmaya başladı,

Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yaptı.

Ham petrol tanker taşıyan gemi gemi, geçen hafta İran destekli Husi isyancıları tarafından Kızıldeniz’de hedef alınmıştı.

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Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı - 2

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, üçüncü bir tarafın Sounion'un kurtarılmasına yardımcı olmak üzere iki römorkör göndermeye çalıştığını ancak Husilerin onları saldırıyla tehdit ettiğini söyledi.

Ryder, tankerin yaklaşık 1 milyon varil ham petrol taşıdığını bildirdi.

Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı - 3

Söcü Ryder yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunlar, küresel ve bölgesel ticareti ticareti istikrarsızlaştırmaya devam eden, sivil denizcilerin hayatlarını tehlikeye atan pervasız terör saldırılarıdır. Bu saldırılar Husilerin kendi arka bahçesi olan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki canlı denizcilik ekosistemini tehlikeye atıyor” diye konuştu.

Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı - 4

Yemen’deki Hudeyde limanından atılan çok sayıda füzeyle vurulan gemide çıkan yangın günlerdir devam ediyordu.

Yemenli Husiler, aylardır Kızıldeniz’de İsrail’e giden gemileri hedef alıyor.

Grup, saldırıları Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla yaptıklarını açıklamıştı.

Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı - 5

Atina merkezli Delta Tankers tarafından görevlendirilen Sounioun, bu ay Kızıldeniz’de vurulan üçüncü gemi oldu.

Delta Tankers tarafından yapılan açıklamada,  gemide çıkan yangının mürettebat tarafından söndürüldüğü belirtildi.

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