Husilerin vurduğu Yunan bayraklı gemi, Kızıldeniz'e petrol sızdırmaya başladı
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ham petrol taşıyan Yunanistan gemisi Souniun'ın petrol sızdırdığını açıkladı. Geçen hafta İran destekli Husi isyancıları tarafından Kızıldeniz’de vurulan gemide çıkan yangın günlerce sürmüştü.
Yemenli Husilerin saldırısına uğrayan Yunanistan bayraklı gemi Souniun, petrol sızdırmaya başladı,
Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yaptı.
Ham petrol tanker taşıyan gemi gemi, geçen hafta İran destekli Husi isyancıları tarafından Kızıldeniz’de hedef alınmıştı.