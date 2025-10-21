Hz. Muhammed’in Rahip Bahira ile karşılaştığı şehir: Tarih boyunca kesişim noktasında yer aldı
Suriye'nin güneyinde, tarih boyunca Mekke'den Şam'a uzanan ticaret yollarının kesiştiği Busra Antik Kenti, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış zengin tarihi dokusuyla öne çıkarken, Hz. Muhammed'in Rahip Bahira ile karşılaştığı yer olarak da İslam tarihinde özel bir konuma sahip.
Ürdün sınırına yakın Dera il merkezine 40, Şam’a ise 140 kilometre uzaklıkta bulunan Busra, Roma’dan Osmanlı’ya uzanan çok katmanlı tarihiyle öne çıkıyor.
AA muhabiri, kentin tarihi arka planını ve önemini, Suriye Turizm Bakanlığı belgeleri ile açık kaynaklarda yer alan bilgilerden derledi.