Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor

ABD’nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği açıklandı. Bununla birlikte, Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu. Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan kasırga nedeniyle 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı.

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 1

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden yapılan açıklamada, "Ian Kasırgası nedeniyle kuzeydoğu Florida, Georgia ve Güney Carolina kıyılarında yaşamı tehdit eden bir fırtına tehlikesi var" ifadesine yer verildi.

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 2

Ulusal Kasırga Merkezi ise Ian Kasırgası'nın tahmini rotasına göre bugün Güney Carolina kıyılarına yaklaşacağı, bu gece ve yarın ise Kuzey ve Güney Carolina'nın iç bölgelerine ilerleyeceği bilgisini paylaştı.

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 3

Küba'yı "kategori 3" şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında "kategori 4" şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 4

Florida kıyılarını "5. Kategori" kasırga olarak vuran Ian, karada hız kaybetmiş ve "tropikal fırtına" statüsüne düşmüştü.

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 5

Öte yandan, Florida'nın Tampa bölgesinin güney kesimlerini vuran asırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi tahliye edildi, bir milyon kişi elektriksiz kaldı. 

Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 6
Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 7
Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 8
Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 9
Ian Kasırgası, Florida'nın ardından Güney Carolina ve Gerogia'ya ilerliyor - 10

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