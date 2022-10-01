Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor

ABD'yi vuran Ian Kasırgası'nın etkisi azalsa da olumsuz etkileri sürüyor. Florida'da büyük yıkıma yol açan ve 40'ın üzerinde can kaybına neden olan kasırga Güney Karolayna eyaletine ulaştı. Kasırganın etkili olduğu bölgede 400 bin kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evi su bastı. Kasırganın vurduğu ilk yer olan Küba'da ise günlerdir elektrik yok.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunu vuran Ian Kasırgası, Florida'dan sonra, Güney Karolayna'ya ulaştı.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 2

Kasırga şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı.  Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 3

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hızının, 140 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. "Kasırga zayıflayana kadar kuzeydeki Virginia ve Batı Virginia eyaletlerine de önemli miktarda yağış bırakacak" denildi.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 4

Kasırganın Amerika kıtasındaki ilk durağı Florida'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 5

Havadan çekilen görüntüler, kasırgadan arta kalan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 6

Eyalette ölü sayısı 40'ı geçti, yüzlerce kişi botlarla mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 7

Ulaşımın mümkün olmadığı bölgelere ise havadan müdahale edildi.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 8

Kurtarma ekipleri, helikopterlerle mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 9

Kasırganın Florida öncesindeki durağı Küba'da da hala elektrik yok. Halk tepkili. Başkent Havana'da yönetim protesto edildi. Yetkililer, "protestolar, yaraların sarılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 10

Amerikan The Wall Street Journal gazetesine göre, hükümet sorunun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden yardım istedi.

Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 11
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 12
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 13
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 14
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 15
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 16
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 17
Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor - 18

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