Ian Kasırgası kuzeye ilerliyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunu vuran Ian Kasırgası, Florida'dan sonra, Güney Karolayna'ya ulaştı.
Kasırga şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı. Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hızının, 140 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. "Kasırga zayıflayana kadar kuzeydeki Virginia ve Batı Virginia eyaletlerine de önemli miktarda yağış bırakacak" denildi.
Kasırganın Amerika kıtasındaki ilk durağı Florida'da hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Havadan çekilen görüntüler, kasırgadan arta kalan yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
Eyalette ölü sayısı 40'ı geçti, yüzlerce kişi botlarla mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı.
Ulaşımın mümkün olmadığı bölgelere ise havadan müdahale edildi.
Kurtarma ekipleri, helikopterlerle mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu.
Kasırganın Florida öncesindeki durağı Küba'da da hala elektrik yok. Halk tepkili. Başkent Havana'da yönetim protesto edildi. Yetkililer, "protestolar, yaraların sarılmasına yardımcı olmuyor" dedi.
Amerikan The Wall Street Journal gazetesine göre, hükümet sorunun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden yardım istedi.