Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi

ABD’li teknoloji şirketi Maxar’dan alınan uydu görüntüleri, geçen perşembe günü Florida'nın Körfez Kıyısı'ndaki Fort Myers şehrinde Ian Kasırgası'nın bıraktığı hasarı gösterdi.
Saatte 240 km’ye varan sürekli rüzgarlarla kategori 4 şiddetinde karaya çarpan k Ian, kumsalları ve kıyı kasabalarını hızla bir felaket bölgesine dönüştürdü.
Ian Kasırgası, Sunshine Eyaletinde geniş çaplı hasar bırakarak Güney Carolina'ya doğru ilerlerken, Florida'da iki milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, kasırganın muhtemelen ABD tarihinin en kötüleri arasında yer alacağını söylerek, "Bu yıkımın boyutunu yeni yeni görmeye başlıyoruz" dedi.
Fort Myers kenti çok sayıda evin yıkıldığı en kötü darbeyi aldı.
Öte yandan, ABD'nin güneydoğusunu vuran Ian Kasırgası, Florida'dan sonra, Güney Carolina'ya ulaştı.
Kasırga şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı. Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.
Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hızının, 140 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. "Kasırga zayıflayana kadar kuzeydeki Virginia ve Batı Virginia eyaletlerine de önemli miktarda yağış bırakacak" denildi.