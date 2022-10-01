Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi

ABD'li teknoloji şirketi Maxar, Florida eyaletinde büyük bir yıkıma yol açan Ian Kasırgası'nın neden olduğunu hasarın görüntülerini paylaştı. Fotoğraflarda kasırganın öncesi ve sonrası karşılatırmalı olarak görülüyor. Bununla birlikte en az 45 kişinin öldüğü kasırga Güney Carolina'ya ulaştı. Kasırganın etkili olduğu bölgede 400 bin kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evi su bastı. Kasırganın vurduğu ilk yer olan Küba'da ise günlerdir elektrik yok.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 1

ABD’li teknoloji şirketi Maxar’dan alınan uydu görüntüleri, geçen  perşembe günü Florida'nın Körfez Kıyısı'ndaki Fort Myers şehrinde Ian Kasırgası'nın bıraktığı hasarı gösterdi.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 2

Saatte 240 km’ye varan sürekli rüzgarlarla kategori 4 şiddetinde karaya çarpan k Ian, kumsalları ve kıyı kasabalarını hızla bir felaket bölgesine dönüştürdü.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 3

Ian Kasırgası, Sunshine Eyaletinde geniş çaplı hasar bırakarak Güney Carolina'ya doğru ilerlerken, Florida'da iki milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 4

ABD Başkanı Joe Biden, kasırganın muhtemelen ABD tarihinin en kötüleri arasında yer alacağını söylerek,  "Bu yıkımın boyutunu yeni yeni görmeye başlıyoruz" dedi.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 5

Fort Myers kenti  çok sayıda evin yıkıldığı en kötü darbeyi aldı.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 6

KASIRGA KUZEYE İLERLİYOR

Öte yandan, ABD'nin güneydoğusunu vuran Ian Kasırgası, Florida'dan sonra, Güney Carolina'ya ulaştı.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 7

Kasırga şiddetli yağışı da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev su altında kaldı, yollar kapandı.  Bölgede 400 binden fazla ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 8

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın hızının, 140 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. "Kasırga zayıflayana kadar kuzeydeki Virginia ve Batı Virginia eyaletlerine de önemli miktarda yağış bırakacak" denildi.

Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 9
Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 10
Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 11
Ian Kasırgası'nın neden olduğu yıkımın öncesi ve sonrası uydudan görüntülendi - 12

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER