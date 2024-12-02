İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var?

İsrail ile Hizbullah'ın Lübnan'da ateşkese varmasının hemen ardından Suriye'de çatışmaların patlak vermesi, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ankara'da yaptığı açıklamada, "Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur" dedi. İsrail basını ise Netanyahu hükümetinin, İran'ın Suriye'ye askeri güç göndermesinden duyduğu endişeyi yazdı. Peki, Suriye'deki çatışmaların arkasında gerçekten İsrail mi var?

İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 1

Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği gün Halep'e operasyon başlattı.

28 Kasım'da peş peşe yaşanan bu gelişmeler birçokları için sürpriz oldu.

DÜNYA HABERLERİ

İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 2

İRAN MÜTTEFİKLERİ HALEP'TE

Silahlı muhaliflerin kazanımları, İsrail'in Suriye'deki İran üslerine ve Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerine yönelik saldırılarını arttırmasının ardından geldi.

Hizbullah'ın başını çektiği İran müttefiki milisler, Halep bölgesinde güçlü bir varlığa sahip.

Dün Şam'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki durumun “zor” olduğunu ancak Esad hükümetinin galip geleceğini söyledi.
İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 3

"SİYONİZM REJİMİNİN ROLÜ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün ise Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Fidanla görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Arakçi, "Suriye’deki terör gruplarının ABD ve İsrail’le ilişkileri olduğunu" söyledi ve bu grupların Suriye’de güvensizlik yarattığını belirtti.

Arakçi, çatışmalarda İsrail’in payı olduğunu söyleyerek, "Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur" dedi.

İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 4

TAHRAN İSRAİL'İ SUÇLUYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün yaptığı açıklamada İsrail'i, Suriye'deki muhalif grupları desteklemekle suçladı.

Bekayi, “Siyonist rejim çeşitli terörist grupları aktif olarak desteklemektedir. Amaçları açıkça direnişi ve işgale karşı direnişin kilit unsurlarından biri olan Suriye'yi zayıflatmaktır” dedi.

Beşar Esad hükümetinin müttefiki olan İran, rutin olarak ABD ve İsrail'i bölgedeki muhalifleri desteklemekle suçluyor.

İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 5

"ESAD'IN İSTİKRARI" ENDİŞESİ

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre Suriye'deki ayaklanmayla ilgili gelişmeleri yakından takip eden İsrail, İran'ın, Esad rejiminin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla ülkeye önemli güçler gönderebileceğinden endişe ediyor.

Haaretz, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin dün İran'ın Suriye'ye sağlayacağı yardımı koordine etmek amacıyla yapılacağı düşünülen bir toplantı için Suriye'ye gittiğini yazdı.

İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 6

NETANYAHU TOPLANTI YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün gece, "İsrail'in güvenliğini etkileyebilecek çeşitli senaryoları incelemek ve bir yanıt formüle etmek üzere" Suriye'deki gelişmelerle ilgili ikinci bir toplantı düzenledi.

Habere göre İsrailli liderler, isyancılarla savaşıyor görüntüsü altında İran güçlerinin İsrail sınırına konuşlanmasından endişe ediyor.

Ayrıca Tahran'ın Suriye'deki askeri varlığını kullanarak Hizbullah'ı yeniden silahlandırma çabasının bir parçası olarak Lübnan'a silah ve mühimmat kaçırmaya çalışmasından da endişe ediyorlar.

İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var? - 7

İSRAİL'İN İDDİLARI

Şu ana kadar İran güçlerinin Şam'da konuşlanacağına dair herhangi bir açıklama veya kanıt olmamasına rağmen, müzakerelere katılan İsrailli bir kaynak, böyle bir hamleyi oldu bitti olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak, “İran, Esad'a yardım etmek ve isyanı bastırmak amacıyla Suriye'ye güç göndermeye başladı” iddasında bulundu.

Haaretz, haberde şöyle diyor:

"İsrailli liderlerin dile getirdiği bir diğer endişe de Suriye Devlet Başkanı'nın isyanı bastırmakta başarısız olması ve El-Kaide gibi örgütlerin altyapısına dayanan uluslararası terör örgütlerinin İsrail sınırına yakın Suriye topraklarının kontrolünü ele geçirmesi senaryosu."

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