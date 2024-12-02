İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var?
İsrail ile Hizbullah'ın Lübnan'da ateşkese varmasının hemen ardından Suriye'de çatışmaların patlak vermesi, birçok soru işaretini beraberinde getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ankara'da yaptığı açıklamada, "Siyonizm rejiminin, bu gerilimin çıkmasındaki rolünü göz ardı etmek büyük hata olur" dedi. İsrail basını ise Netanyahu hükümetinin, İran'ın Suriye'ye askeri güç göndermesinden duyduğu endişeyi yazdı. Peki, Suriye'deki çatışmaların arkasında gerçekten İsrail mi var?
Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği gün Halep'e operasyon başlattı.
28 Kasım'da peş peşe yaşanan bu gelişmeler birçokları için sürpriz oldu.