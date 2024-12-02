İç savaş alarmı: Suriye'deki çatışmaların arkasında İsrail mi var?

İSRAİL'İN İDDİLARI

Şu ana kadar İran güçlerinin Şam'da konuşlanacağına dair herhangi bir açıklama veya kanıt olmamasına rağmen, müzakerelere katılan İsrailli bir kaynak, böyle bir hamleyi oldu bitti olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak, “İran, Esad'a yardım etmek ve isyanı bastırmak amacıyla Suriye'ye güç göndermeye başladı” iddasında bulundu.

Haaretz, haberde şöyle diyor:

"İsrailli liderlerin dile getirdiği bir diğer endişe de Suriye Devlet Başkanı'nın isyanı bastırmakta başarısız olması ve El-Kaide gibi örgütlerin altyapısına dayanan uluslararası terör örgütlerinin İsrail sınırına yakın Suriye topraklarının kontrolünü ele geçirmesi senaryosu."