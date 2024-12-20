İç savaşın başından bu yana bir ilk: Amerikalılar Suriye'de ipucu arıyor

Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan iç savaş sürecinden bu yana lk resmi ABD diplomatik misyonu Şam'a gönderidi. Heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da HTŞ ve aktivistlerle bir araya gelecek. (Haber: Derya Doğan)

İç savaşın başından bu yana bir ilk: Amerikalılar Suriye'de ipucu arıyor - 1

ABD'li üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyet, “ılımlı ve kapsayıcı bir yol” izlemeyi teşvik etmek ve kayıp Amerikalılar hakkında bilgi toplamak amacıyla yeni liderlerle doğrudan görüşmek üzere üzere Suriye'ye gitti.

Bu, 2011 yılında patlak veren ve bu ay Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan iç savaş sürecinden bu yana Şam'a gönderilen ilk resmi ABD diplomatik misyonu.

DÜNYA HABERLERİ

İç savaşın başından bu yana bir ilk: Amerikalılar Suriye'de ipucu arıyor - 2

HTŞ VE AKTİVİSTLERLE GÖRÜŞECEKLER

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, diplomatların Hayat Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) temsilcilerinin yanı sıra aktivistler, sivil toplum kuruluşları ve azınlık grupları üyeleriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü  Matthew Miller, ABD'li yetkililerin Suriyelilerle ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği hakkında görüşme yapacağını kaydetti.

İç savaşın başından bu yana bir ilk: Amerikalılar Suriye'de ipucu arıyor - 3

KAYIPLARI SORACAKLAR

Sözcü, heyetin Ortadoğu'dan sorumlu en üst düzey dışişleri bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf ve Suriye'deki angajmandan sorumlu olan Arap dünyasındaki deneyiml ABD diplomatı Daniel Rubinstein'dan oluştuğunu dile getirdi.

Ayrıca, Ağustos 2012'de kaçırılan gazeteci Austin Tice da dahil olmak üzere kayıp Amerikalılar hakkında ipuçları arayan ABD'li yetkili Roger Carstens da heyette yer alan isimler arasında yer alıyor.

İç savaşın başından bu yana bir ilk: Amerikalılar Suriye'de ipucu arıyor - 4

Ziyaret, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in  Amerika'nın HTŞ ile doğrudan temas halinde olduğunu söylemesinden bir hafta sonra gerçekleşiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER