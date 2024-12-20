İç savaşın başından bu yana bir ilk: Amerikalılar Suriye'de ipucu arıyor

ABD'li üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyet, “ılımlı ve kapsayıcı bir yol” izlemeyi teşvik etmek ve kayıp Amerikalılar hakkında bilgi toplamak amacıyla yeni liderlerle doğrudan görüşmek üzere üzere Suriye'ye gitti.

Bu, 2011 yılında patlak veren ve bu ay Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan iç savaş sürecinden bu yana Şam'a gönderilen ilk resmi ABD diplomatik misyonu.