Kızıldeniz'de ölüm havuzu: İçine gireni yok ediyor

DÜNYADA YAŞAM BURALARDA BAŞLADI"

Ancak, bilim insanları ölüm havuzlarının çok hücreli canlılar için ölümcül olabilse de mikroorganizmalar açısından zengin olduğunu ve havuzlardaki yoğun minerellerin buraların milyonlara yıl önce yüksek biyoçeşitliliğe sahip bir habitat olduğuna vurgu yaptı.

Puris, “Bu derinlikte, deniz tabanında normalde çok fazla yaşam yoktur. Ancak tuzlu su havuzları zengin bir yaşam kaynağıdır. Yoğun mikrooraganizmalar bulunur ve bu organizmazlar okyanus canlıların beslenmesini destekler. Aynı zamanda buralar hayatın başladığı alanlardır” dedi.