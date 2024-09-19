İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister
Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyamızın her köşesinde birbirinden güzel ve etkileyici manzaralara rastlamak mümkün. Ancak öyle yerler var ki güzelliğinin yanında ürkütücü atmosferleriyle de tüyleri diken diken edebiliyorlar. İşte dünyanın en korkutucu 7 yeri...
Paris Yeraltı Mezarlığı
19. yüzyılda Paris'te mezarlıkların dolması ve çürüyen cesetlerin içme suyunu kirletip halk sağlığını tehdit etmeye başlamasıyla, Paris'in mezarlıklarındaki insan kalıntıları yer altına taşınmaya başlandı.