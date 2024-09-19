İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister

Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyamızın her köşesinde birbirinden güzel ve etkileyici manzaralara rastlamak mümkün. Ancak öyle yerler var ki güzelliğinin yanında ürkütücü atmosferleriyle de tüyleri diken diken edebiliyorlar. İşte dünyanın en korkutucu 7 yeri...

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 1

Paris Yeraltı Mezarlığı 

19. yüzyılda Paris'te mezarlıkların dolması ve çürüyen cesetlerin içme suyunu kirletip halk sağlığını tehdit etmeye başlamasıyla, Paris'in mezarlıklarındaki insan kalıntıları yer altına taşınmaya başlandı.

DÜNYA HABERLERİ

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 2

Yeraltı mezarlarında 6 milyondan fazla kişinin kemiklerinin olduğu tahmin ediliyor. Bu haliyle Paris Katakombu diğer adıyla Yeraltı Mezarları, dünyanın en büyük yeraltı mezarlığı kabul ediliyor.

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 3

Haçlar Tepesi - Litvanya

Haçlar Tepesi, Litvanya'daki dini bir bölgenin merkezinde bulunuyor ve adını da tepeye 150 yıl önce yerleştirilen haçlardan alıyor. Sovyetler Birliği döneminde tepedeki haçların defalarca kez yıkılmasına rağmen dindarlar tepeye haçları yeniden dikti. Şu anda tepede 100 binden fazla haç bulunuyor.

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 4

Jacob’ın Kuyusu - Teksas


Macera tutkunlarının yüzdüğü bu havuz aslında bir su altı mağaraları ağının yüzeye açıldığı noktalardan biri. Ancak şimdiye kadar bunu ciddiye almayan 8 kişi, bu kuyunun içinde kaybolup su altı mağaralarında öldü.

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 5

 Ilha da Queimada Grande - Brezilya


Brezilya'daki bu adada dünyanın en zehirli yılanı kabul edilen mızrakbaşlı engerekten 4 bin civarında bulunuyor. Yerleşim bulunmayan adayı, yalnızca cesaret edebilen bilim insanları ziyaret ediyor.

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 6

Zehirli Bahçe - İngiltere


Ünlü Alnwick Bahçesi’nin bir bölümünü oluşturan Zehirli Bahçe, 2005'ten beri sınırlı bir şekilde turistlere açılıyor. Buradaki bitkiler zehirli ve eğitim amacıyla yetiştiriliyor.

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 7

Roosevelt Hotel - Los Angeles


Perili olduğuna inanılan Roosevelt Hotel, Marilyn Monroe'nun sıklıkla kaldığı Old Hollywood'un hemen bitişiğinde yer alıyor. İnsanlar Monroe'nun hayaletinin burayı ziyaret ettiği batıl inancını taşıyor.

İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister - 8

Cambridge Askeri Hastanesi - İngiltere


1878-1996 arasında Britanyalı asker ve sivillerin tedavisi için kullanılan hastane, yüksek düzeydeki asbest oranı nedeniyle kapatıldı. Ancak burada ölen iki hastanın ruhunun hala orada bulunduğuna inanılıyor.

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