İçindeki 6 milyon cesetle dünyanın en korkutucu yeri! Buraya girmek cesaret ister

Jacob’ın Kuyusu - Teksas



Macera tutkunlarının yüzdüğü bu havuz aslında bir su altı mağaraları ağının yüzeye açıldığı noktalardan biri. Ancak şimdiye kadar bunu ciddiye almayan 8 kişi, bu kuyunun içinde kaybolup su altı mağaralarında öldü.

