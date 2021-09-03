Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı

ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Reuters - Anadolu Ajansı 03.09.2021 - 07:14

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 1
ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 2

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 3

New York'ta sel ve su baskınlarında 13 kişi hayatını kaybederken, New Jersey'de ölenlerin sayısı da 23 geçti.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 4

Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerindeki can kayıplarıyla birlikte sellerde şimdiye kadar en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 5

New Jersey Valisi Phil Murphy ölenlerin çoğunun araçlarında sele kapılanlar olduğunu söyledi.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 6

Sellerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıplarının artmasından da endişe ediliyor.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 7

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 8

New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 9

New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 10

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.

Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 11
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 12
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 13
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 14
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 15
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 16
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 17
Ida Kasırgası ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına aldı: En az 45 can kaybı - 18

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER