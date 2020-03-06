İdlib'deki yıkım hiç böyle görüntülenmemişti

Türkiye sınırına sığınan milyonlarca sivilin durumu ve Esad rejiminin İdlib'i ne hale çevirdiği "uydu fotoğrafları" ile net biçimde görülüyor. Henüz 18 ay önce "ıssız ova" görünümündeki arazilerin nasıl çadır şehirlere dönüştüğü ve İdlib'deki yıkımın acı yüzü bu fotoğraflarla daha iyi anlaşılıyor.

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NTV Haber 06.03.2020 - 16:27

Esad rejimine karşı iç savaşın patlak verdiği günlerden bu yana "güçlü bir direniş" gösteren İdlib kenti özellikle son 3 yıldır Rus ve Şam yönetiminin savaş uçakları tarafından "askeri hedef" gibi dövüldü.

İdlib, Astana görüşmeleri sonunda “çatışmasızlık bölgesi” olarak kabul edilse de, 2017 Eylül’ünden itibaren rejimin en önemli hedeflerinden bir haline geldi.

17 Eylül 2018 Soçi mutabakatı ile “silahtan arındırılmış ve çatışmadan uzak tutulacak bölge" konumu güçlendirilse de, İdlib’e yönelik hava saldırılarının ardı arkası kesilmedi.

Son 18 aya baktığımızda İdlib şehir merkezinin nasıl bir enkaza çevrildiği bu uydu fotoğrafları ile daha iyi anlaşılıyor.

Fotoğraflar, gelen talepler üzerine, kendi ticari uyduları yardımıyla yeryüzündeki belirli bölgeleri görüntüleyen "Digital Globe" isimli şirkete ait.

Bu şirket, küresel yardım kuruluşu “Save the Children - Cocukları Kurtarın” isimli sivil girişimin talebi üzerine Temmuz 2018 ile Aralık 2019 arasında görüntülediği İdlib şehir merkezi ve kırsalının fotoğraflarını geçtiğimiz hafta teslim etti.

Harvard Üniversitesi’nin yardımıyla analiz edilen fotoğraflarda yüz binlerce sivilin yaşadığı İdlib’in nasıl acımasızca enkaza çevrildiği net biçimde görülüyor.

“Öncesi-Sonrası” şeklinde tanımlanan fotoğrafların incelenmesi sonucu; kentin su ve elektrik şebekesi başta olmak üzere hemen tüm altyapısının vurulduğu, hastane gibi kamusal binaların bile ayrım gözetilmeden hedef alındığı anlaşılıyor.

Ayrıca kentteki mevcut binaların üçte ikisinin hava bombardımanı ya da topçu atışıyle kısmen ya da tümüyle yıkıldığı belirtiliyor.

Bu dehşet manzarasının bir başka yönü ise kuzeydeki Türkiye sınırından alınan fotoğraflarda ortaya çıkıyor.

Türkiye sınırında dümdüz ova izlenimi veren ıssız arazilerin, 18 ayda binlerce çadırla, adeta dev çadır kentlere dönüştüğü görülüyor.

“Çocukları Kurtarın” ve “Harvard Ünivesirtesi” araştırmacıları, fotoğraflarla birlikte yayınlanan raporda, sadece geçtiğimiz aralık ayında 1 milyon sivilin Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda bırakıldığını vurguluyor.

Raporda, yarısından fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu bu kitlenin çok kötü şartlarda yaşamak zorunda kaldıkları ve çocuklarda ölüm oranının hızla arttığı ifade ediliyor.