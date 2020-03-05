İHA ve SİHA'lar dünya basınında: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

İHA 05.03.2020 - 06:48 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 06:54
Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dünya basınında geniş yer buldu.
Ünlü Amerikan dergisi Forbes'da, İHA ve SİHA'lardan bahsedilen yazıda "Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları, İdlib'de Esad rejimini yıkıma uğratıyor" başlığına yer verdi.
Polonya'da yayın yapan Gazeta.pl adlı haber sitesi, Türkiye'nin insansız hava araçlarından (İHA) övgüyle bahsetti.
"Türk drone'ları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var Avrupa'nın da" başlığıyla servis edilen haberde, Türk ordusunun harekatının Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtığı belirtildi.
Maciej Kucharczyk imzalı haberde, Suriye'de durumun son birkaç günde büyük ölçüde kızıştığı, kimin, neyi yıktığı hususunda birbiriyle çelişen çok sayıda bilginin ortaya çıktığı belirtilirken, "Tüm bunların yanında net olan şu ki Türk ordusu Rusya tarafından desteklenen Suriye rejim güçlerinde büyük hasara yol açtı. Türkiye net bir şekilde çıtayı yükseltti, bunu Avrupa Birliği sınırlarında görmek de mümkün" ifadelerine yer verildi.