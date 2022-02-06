İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul, Iraklı El Haşimi ile bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle evlendi. Gelinin kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 10:14

İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı - 1

Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızı ve El Haşimi’nin bir hafta süren görkemli düğün herkesin beğenisi kazandı.

İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı - 2

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Sultan Bolkiah'ın kızı Prenses Fadzillah Lubabul, kraliyet sarayı Istana Nurul Iman'da düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünyaevine girdi.

İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı - 3

ABARTILI TAKILARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yıl aralık ayında duyurulan düğünde Prenses Fadzillah Lubabul'un çok sayıda kıyafet değiştirmesi ve abartılı takıları da herkesin dikkatini çekti.

İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı - 4
İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı - 5
İhtişamlı düğün bir hafta sürdü: Dünyanın en şanslı damadı - 6

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