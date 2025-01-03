İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver"

AYAĞA KALKIP UZAKLAŞIYOR

Geri çekilmek için ayağa kalkan Rus askerinin elindeki kanlı bıçak net bir şekilde kamera açısına giriyor.

Yenilen Ukraynalı askerin ise daha sonra el bombasının pimini çekerek kendi hayatına son vermeye çalışması dikkat çekiyor.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Rus kaynakları, el bombası patlaması sonucu Ukraynalının elinin koptuğunu ancak hala hayatta olduğunu iddia ediyor.