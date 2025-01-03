İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver"

Ukraynalı bir askerin vücut kamerasından alınan görüntüler, üç yıldır devam eden savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Askerler arasındaki bıçaklı dövüşü gösteren kayıtlarda iki asker, dakikalarca süren kıyasıya mücadelenin ardından birbirlerine saygılarını sunuyor. Düşmanından yalnız başına ve huzur içinde ölmek için izin isteyen Ukraynalı asker, son nefesinde annesine seslenerek, "Buraya kadarmış anne." ifadelerini kullanıyor. Düşmanının son arzusunu yerine getiren Rus askeri ise, yavaşça kalkıp rakibini yalnız başına ölüme terk ediyor. İşte savaşın tüm kalıpları yıkan acımasız ve gerçek yönü...

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 1

SAVAŞIN FARKLI YÜZÜ

Ukrayna-Rusya arasında devam eden kanlı savaş, alışılmışın çok dışında görüntülere sahne oldu.

Yakın mesafeden ateş edilmesiyle başlayan ve hızla kıyasıya bir bıçaklı kavgaya dönüşen inanılmaz an, ölümcül füzelerin kullanıldığı ileri teknoloji savaş sahnelerinden oldukça farklı.

DÜNYA HABERLERİ

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 2

İKİ ASKERİN SAYGI DURUŞU

Rus askeri tarafından bıçaklanan yaralı bir Ukraynalı asker ile Rus düşmanı arasındaki son konuşmalar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde iki asker, Ukraynalı savaşçı son nefesini verirken birbirlerine saygılarını sunuyor.

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 3

DAKİKALARCA SÜREN KIYASIYA DÖVÜŞ

Ukraynalı bir askerin kaydettiği vücut kamerası görüntülerinde, iki adamın, bombalanan bir binanın yıkıntıları yakınında birbirlerine ateş açtığı görülüyor.

Görüntülerde Ukraynalı asker, düşmanına ulaşarak elindeki tüfeği almayı başarıyor.

İki asker arasında başlayan boğuşma ise Ukraynalı askerin defalarca bıçaklanmasıyla sona eriyor.

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 4

"VATANIMI İŞGAL ETTİN"

İki askerin birbirlerine hakaretler yağdırdığı duyulurken, Ukraynalı olanın düşmanına öfkeyle, "Vatanımı işgal etmeye geldin" demesi dikkat çekiyor.

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 5

"BURAYA KADARMIŞ ANNE"

Kanlı dövüşü Rus askeri kazanırken, Ukraynalı savaşçı ise yaralandıktan sonra yere yığılıyor.

Kimliği belirsiz mağlup dövüşçü, kan kaybederek son nefesini verirken annesine bir mesaj gönderiyor: "Buraya kadarmış anne. Hoşça kal."

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 6

Daha sonra Rus askeri yaralı düşmanının yanına geliyor ve diz çöküyor.

Yaralı halde yerde yatan Ukraynalı, Rus'tan yalnız ölmesine izin vermesini rica ediyor.

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 7

"DÜNYANIN EN İYİ DÖVÜŞÇÜSÜYDÜN"

Düşmanına saygılarını sunan Ukraynalı askerin son nefeslerini verirken, "Huzur içinde ölmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi dövüşçüsüydün." dediği görülüyor.

Düşmanının son arzusunu yerine getirmeye karar veren Rus askeri ise, "Hoşça kal. Sen daha iyiydin." diyerek ayağa kalkıp uzaklaşıyor.

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 8

AYAĞA KALKIP UZAKLAŞIYOR

Geri çekilmek için ayağa kalkan Rus askerinin elindeki kanlı bıçak net bir şekilde kamera açısına giriyor.

Yenilen Ukraynalı askerin ise daha sonra el bombasının pimini çekerek kendi hayatına son vermeye çalışması dikkat çekiyor.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Rus kaynakları, el bombası patlaması sonucu Ukraynalının elinin koptuğunu ancak hala hayatta olduğunu iddia ediyor.

İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver" - 9

RUS ASKERİNE ÖVGÜ YAĞDI

Görüntülerin ise Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde, sonbaharda çekildiği ancak şimdi yayınlandığı bildirildi.

Rus savaş kanallarından "Tuta" adlı askerin cesaretinden dolayı madalya alması yönünde çağrılar geldi.

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