İki askerin onur savaşı: "Huzur içinde ölmeme izin ver"
Ukraynalı bir askerin vücut kamerasından alınan görüntüler, üç yıldır devam eden savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Askerler arasındaki bıçaklı dövüşü gösteren kayıtlarda iki asker, dakikalarca süren kıyasıya mücadelenin ardından birbirlerine saygılarını sunuyor. Düşmanından yalnız başına ve huzur içinde ölmek için izin isteyen Ukraynalı asker, son nefesinde annesine seslenerek, "Buraya kadarmış anne." ifadelerini kullanıyor. Düşmanının son arzusunu yerine getiren Rus askeri ise, yavaşça kalkıp rakibini yalnız başına ölüme terk ediyor. İşte savaşın tüm kalıpları yıkan acımasız ve gerçek yönü...
SAVAŞIN FARKLI YÜZÜ
Ukrayna-Rusya arasında devam eden kanlı savaş, alışılmışın çok dışında görüntülere sahne oldu.
Yakın mesafeden ateş edilmesiyle başlayan ve hızla kıyasıya bir bıçaklı kavgaya dönüşen inanılmaz an, ölümcül füzelerin kullanıldığı ileri teknoloji savaş sahnelerinden oldukça farklı.