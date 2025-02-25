İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde nedeni bilinmeyen bir hastalık, 50'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Çoğu vakada, hastalanan kişiler semptomların başlamasından yaklaşık 48 saat sonra yaşamını yitirirken, bölgedeki doktorlar ve küresel sağlık yetkilileri hastalığın hızla yayılmasının endişe verici olduğunu belirtti.

İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir! - 1

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 50'den fazla kişinin ölümüne yol açan gizemli bir hastalık ortaya çıktı.

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İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir! - 2

48 SAAT SONRA ÖLDÜRÜYOR

AP'de yer alan habere göre, Bikoro Hastanesi'nin tıbbi direktörü Serge Ngalebato, hastalığa yakalanan kişilerin büyük çoğunluğunun, belirtilerin başlamasından yalnızca iki gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı.

İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir! - 3

Kuzeybatı Kongo'da 21 Ocak'ta başlayan salgında şu ana kadar 53'ü ölümle sonuçlanan toplam 419 vaka kaydedildi.

İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir! - 4

"YARASA ETİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika ofisi, salgının Boloko kasabasında üç çocuğun yarasa eti yedikten sonra kanamalı ateş belirtileri göstererek 48 saat içinde yaşamını yitirmesiyle başladığını duyurdu.

İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir! - 5

SALGINLAR ARTIYOR

DSÖ, 2022 yılında yaptığı açıklamada, kıtada hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların son on yılda yüzde 60'tan fazla arttığını bildirmişti.

Hastalığın ikinci salgını ise 9 Şubat'ta Bomate kasabasında görüldü. 13 farklı vakadan alınan örnekler, analiz için başkent Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve yayılma şeklini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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