İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir!

SALGINLAR ARTIYOR

DSÖ, 2022 yılında yaptığı açıklamada, kıtada hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların son on yılda yüzde 60'tan fazla arttığını bildirmişti.

Hastalığın ikinci salgını ise 9 Şubat'ta Bomate kasabasında görüldü. 13 farklı vakadan alınan örnekler, analiz için başkent Kinşasa’daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililer, hastalığın kaynağını ve yayılma şeklini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.