İki gün içinde öldüren gizemli salgın: 50'den fazla kişi hayatını kaybetti, nedeni yarasa eti olabilir!
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde nedeni bilinmeyen bir hastalık, 50'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. Çoğu vakada, hastalanan kişiler semptomların başlamasından yaklaşık 48 saat sonra yaşamını yitirirken, bölgedeki doktorlar ve küresel sağlık yetkilileri hastalığın hızla yayılmasının endişe verici olduğunu belirtti.
Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 50'den fazla kişinin ölümüne yol açan gizemli bir hastalık ortaya çıktı.