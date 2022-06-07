İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı

AYNI RESTORANIN PEK ÇOK VAKASI VAR

Diğer taraftan, Platis Gialos Yunanistan’ın pahalı lüks otelleri ve restoranları ile ünlü bir bölgesi. Buradaki yüksek hesaplarla ilgili Moultonların dışında pek çok turist şikayetlerini dile getirdi.

2019'da başka bir Amerikalı turist, aynı restoranda kalamar ve birkaç içki için 836 euroluk (yaklaşık 15 bin lira) hesap gelmesinin ardından şoke olduğunu açıkladı.