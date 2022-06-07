İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı

Yunanistan Mikonos adasında tatil yapan iki ABD'li turist, bir restoranda iki içki ve bir yengeç bacağı için 600 euroluk (yaklaşık 11 bin lira) hesap ödedi. Ücreti çok fazla bulan turistler hesabı ödemek istemediklerinde, restoran çalışanlarının kendilerini "Ülkenize dönmenize izin vermeyiz" diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Turist ülkelerine döndüklerinde DK Oyster Bar adlı restorana karşı dava açtı.

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 11:01 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 11:16

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 1

İki Amerikalı turist, iki içki ve bir  yengeç bacağı için 600 eurodan (yaklaşık 11 bin lira) fazla para alan bir Yunan restoranına karşı yasal işlem başlattı. Brenda Moulton ve 19 yaşındaki kızı Kaylea, Mikonos'taki Platis Gialos plajını ziyaret ederken, DK Oyster Bar'ın kendilerini tuzağa düşürdüğünü ve fazla ücret ödediklerini öne sürdü.

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 2

Yunan gazetesi θEMA'ya konuşan Moulton, restoran çalışanlarının önlerini keserek içeriye girmeleri için ısrar ettiğini söyledi.

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 3

80 EUROLUK ZORUNLU BAHŞİŞ

Anne-kız, iki içki ve bir tabak yengeç bacağına  520,80 euroluk ücretin ardından, 80 euroluk (yaklaşılk 1,4 bin lira) zorunlu bir bahşişin eklenmesiyle toplamda 600 euro ödediklerini açıkladı.

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 4

"ÖDEMEZSENİZ, ÜLKENİZE GERİ DÖNEMEZSİNİZ"

Moulton, hesabı  ödemeyi reddettiğini ve personele “iki içki ve yengeç bacağının 600 euro yapamayacağını” söylediğini, ancak,  restoranın bir çalışanının, kendilerini ödemeyi reddederlerse  ABD'ye geri dönemeyeceğini söyleyerek onu tehdit etmeye başladığını öne sürdü.

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 5

Moulton, “Garson bana ‘Polisi arayacağım. Seni burada tutacaklar ve vatanına dönmeyeceksin. Yaşadığınız yeri kolayca bulabiliriz” dedi” açıklamasını yaptı.

Ardından Moulton baskı altında hesabı ödediklerini ve restorandan ayrıldıklarını söyledi. Sonrasında dışarıdaki turistleri yapılan dolandırıcılık konusunda uyardıklarını açıkladı. 

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 6

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Fakat Moulton, restoranın yöneticisinin, turistleri uyardıktan sonra kendilerine sinirli bir şekilde bağırdığını anlattı. 

ABD’ye dönen iki turist, DK Oyster Bar'a karşı ülkelerinde yasal işlem başlattığını duyurdu. Brenda Moulton'ın avukatı Marizanna Kikiri, müvekkillerinin restorandan tehdit ve haksız muamele gördüğünü söyledi.

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 7

AYNI RESTORANIN PEK ÇOK VAKASI VAR

Diğer taraftan,  Platis Gialos ’ın pahalı lüks otelleri ve restoranları ile ünlü bir bölgesi. Buradaki yüksek hesaplarla ilgili Moultonların dışında pek çok turist şikayetlerini dile getirdi.

2019'da başka bir Amerikalı turist, aynı restoranda kalamar ve birkaç içki için 836 euroluk (yaklaşık 15 bin lira)  hesap gelmesinin ardından şoke olduğunu açıkladı.

İki içecek ve bir yengeç bacağına 600 euro hesap ödeyen turistler restorana dava açtı - 8

Mayıs ayında ABD'li turist Cheryl Lamphere Daily Mail'e kendisi ve arkadaşlarından iki ana yemek, bir salata ve biraz ekmek için bin 300 euro (yaklaşık 5,3 bin lira) ücret alındığını ve tehdit edildiğini söyleyerek, "Restorandaki  erkekler ayağa kalkıp etrafımızı sardı, en az beş kişiydiler, neredeyse bize saldıracaklardı. Çok ama çok korkutucu bir durumdu çünkü altı kadındık, beş adamla çevriliydik. Eklemeliyim ki, hepsi siyah giyinmişti, gangsteri andırıyorlardı” dedi.

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