''İki kardeşin küslüğü, monarşi için büyük kayıp''

Kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton, Prens William ile Prens Harry arasındaki yıllar süren küskünlüğü “monarşi için büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi.

Andrew Morton, ''Diana yaşıyor olsaydı, kardeşler arasındaki soğuk savaşa son verir ve arabulucu rolü üstlenirdi'' dedi.

Sussex Dükü Harry ve Cambridge Dükü William’ın kamuoyuna yansıyan karşılıklı sert açıklamalarına rağmen, her iki prensin de annelerinin trajik ölümünün 28. yıldönümünü anmaya hazırlandıkları biliniyor.

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997’de hayatını kaybettiğinde, William 15, Harry ise 12 yaşındaydı.


Andrew Morton, People dergisine yaptığı açıklamada, “Diana her zaman iki oğlu olmasının bir nedeni olduğunu söylerdi. Küçük olan, geleceğin Kralı olan büyük kardeşini, görevinde desteklemek için vardı. Kesinlikle Diana, aralarındaki sorunları çözmek için barışçıl bir yol izlerdi'' ifadelerini kullandı.

