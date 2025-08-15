''İki kardeşin küslüğü, monarşi için büyük kayıp''
Kraliyet biyografi yazarı Andrew Morton, Prens William ile Prens Harry arasındaki yıllar süren küskünlüğü “monarşi için büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi.
Andrew Morton, ''Diana yaşıyor olsaydı, kardeşler arasındaki soğuk savaşa son verir ve arabulucu rolü üstlenirdi'' dedi.
Sussex Dükü Harry ve Cambridge Dükü William’ın kamuoyuna yansıyan karşılıklı sert açıklamalarına rağmen, her iki prensin de annelerinin trajik ölümünün 28. yıldönümünü anmaya hazırlandıkları biliniyor.