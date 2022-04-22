İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu

Uluslararası basında yer alan birden fazla habere göre, iki Rus oligark, bir gün arayla eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu. Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova'daki dairesinde, eşi ve kızıyla birlikte kurşulanırken, üç bin kilometre ötedeki İspanya'da, Sergei Protosenya asılarak, karısı ve kızı ise bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililer, her iki olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 14:59

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 1

'nın devlet ajansı Tass’ın bildirdiğine göre, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova'daki dairesinde aldığı bir kurşun yarası sonucunda öldü. 

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 2

Moskova Soruşturma Departmanı, davayla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada diğer kurbanların isimlerini vermedi, ancak Tass, isimsiz bir kaynağın kimliklerini doğruladığını söyledi.

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 3

Haberde, müfettişlerin Avayev'in önce karısını ve kızını sonra da kendisini vurduğu teorisine öncelik verdikleri belirtildi. 

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 4

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Olayın bir gün ardından, Moskova’nın 3 bin kilometre batısındaki İspanya’da başka bir Rus oligark eşi ve çocuklarıyla birlikte ölü bulundu. İspanyol televizyon kanalı Telecinco'nun bildirdiğine, Sergei Protosenya asılmış olarak bulundu, karısı ve kızı bıçaklanarak öldürüldü. 

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 5

Haberde, Protosenya'nın Fransa'daki oğlunun, telefonu kimsenin açmaması üzerine alarmı devreye soktuğu, polislerin bu şekilde olay yerine vardığı aktarıldı.

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 6

Protosenya’nın yanında kanlı bir bıçak ve baltayla bulunduğunu bildirdi. Bununla birlikte, Protosenya, Gazprombank ile yakın bağlantıları olan büyük bir gaz şirketi olan Novatek'in eski başkan yardımcısı ve baş muhasebecisiydi.

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 7

Telecinco'ya göre, o, eşi ve kızı, Paskalya’yı kutlamak  için bir Katalan sahil kasabası olan Lloret de Mar'da kiralık lüks bir villada kalıyorlardı.

Katalan polis teşkilatı Mossos D'Esquadra, kurbanların isimlerini vermeden üç ölümü araştırdığını doğruladı.

İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu - 8

YAPTIRIM LİSTELERİNDE YER ALMIYORLARDI

Diğer taraftan, Mossos D'Esquadra’nın olayın nedenini henüz belirlemediği,  Protosenya'nın kendini asmadan önce ailesini öldürdüğü üzerinde durulduğu öne sürüldü. El Punta Vui adlı gazete,  kaynak belirtmeden Protosenya'nın intihar notu bırakmadığını ve vücudunda kan lekesi olmadığını bildirdi.

Telecinco'ya göre ise Protensaya’nın , 433 milyon dolardan fazla kişisel serveti vardı. 

Öte yandan, aileleri ile birlikte ölü bulunan iki oligarkın hiçbiri Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uluslararası yaptırımlar listesinde yer almıyordu.

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