İki Rus oligark, art arda eşleri ve çocukları ile birlikte ölü bulundu

YAPTIRIM LİSTELERİNDE YER ALMIYORLARDI

Diğer taraftan, Mossos D'Esquadra’nın olayın nedenini henüz belirlemediği, Protosenya'nın kendini asmadan önce ailesini öldürdüğü üzerinde durulduğu öne sürüldü. El Punta Vui adlı gazete, kaynak belirtmeden Protosenya'nın intihar notu bırakmadığını ve vücudunda kan lekesi olmadığını bildirdi.



Telecinco'ya göre ise Protensaya’nın , 433 milyon dolardan fazla kişisel serveti vardı.



Öte yandan, aileleri ile birlikte ölü bulunan iki oligarkın hiçbiri Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uluslararası yaptırımlar listesinde yer almıyordu.